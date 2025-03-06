Ядерна парасолька Макрона: чи здатна вона покрити всю Європу
- Еммануель Макрон заявив, що французькі ядерні сили мають стати щитом для всієї Європи, але арсенал Франції значно менший, ніж у часи Холодної війни.
- Франція витрачає 6,6 мільярда євро на утримання ядерних сил, що становить 14% оборонного бюджету, але розглядає створення нових ракет середньої дальності.
Еммануель Макрон заявив, що французькі ядерні сили мають стати щитом для всієї Європи. Однак нинішній арсенал Франції значно менший, ніж за часів Холодної війни, і має обмежені можливості.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express. Водночас виникає ключове питання – чи достатньо потужності французького арсеналу, щоб захистити континент.
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Французький ядерний потенціал
Наразі ядерні сили Франції значно менші, ніж за часів Холодної війни. За відкритими даними, країна має:
- 240 боєголовок TN75 (110 кт) і TNO (100 кт) – розміщені на балістичних ракетах M51, якими оснащені чотири підводні човни класу Le Triomphant.
- 54 боєголовки TNA (100 – 300 кт) – встановлені на ракети ASMP-A з дальністю 500–600 кілометрів, які можуть запускати лише спеціалізовані винищувачі Rafale B та Rafale MF3.
Цікаво, що ще у 90-х Париж відмовився від наземних балістичних ракет середньої дальності S3 та оперативно-тактичних комплексів Hadès. Тепер французи можуть шкодувати про це рішення, адже в листопаді 2023 року у Франції заговорили про необхідність створення нової ракети середньої дальності (1000 кілометрів), а також крилатої ракети Land Cruise Missile.
Обмежене ядерне стримування
Франція витрачає на утримання ядерних сил 6,6 мільярда євро на рік (14% оборонного бюджету). Однак її арсенал не здатен покрити всю Європу так, як це робить американська ядерна парасолька.
Водночас сам факт наявності ядерної зброї вже є фактором стримування.
До слова, європейські лідери, такі як президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, підтримали пропозицію Еммануеля Макрона про "ядерну парасольку" для Європи як стримувальний фактор проти Росії.
Очільниця уряду Латвії Евіка Сіліна і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловили обережність щодо пропозиції.
Журналісти FT пишуть, що Франція, ймовірно, не надасть "ядерну парасольку" країнам Балтії.