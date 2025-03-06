Ядерна парасолька Макрона: чи здатна вона покрити всю Європу

Еммануель Макрон заявив, що французькі ядерні сили мають стати щитом для всієї Європи. Однак нинішній арсенал Франції значно менший, ніж за часів Холодної війни, і має обмежені можливості.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express. Водночас виникає ключове питання – чи достатньо потужності французького арсеналу, щоб захистити континент.

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Французький ядерний потенціал

Наразі ядерні сили Франції значно менші, ніж за часів Холодної війни. За відкритими даними, країна має:

240 боєголовок TN75 (110 кт) і TNO (100 кт) – розміщені на балістичних ракетах M51, якими оснащені чотири підводні човни класу Le Triomphant.

54 боєголовки TNA (100 – 300 кт) – встановлені на ракети ASMP-A з дальністю 500–600 кілометрів, які можуть запускати лише спеціалізовані винищувачі Rafale B та Rafale MF3.

Цікаво, що ще у 90-х Париж відмовився від наземних балістичних ракет середньої дальності S3 та оперативно-тактичних комплексів Hadès. Тепер французи можуть шкодувати про це рішення, адже в листопаді 2023 року у Франції заговорили про необхідність створення нової ракети середньої дальності (1000 кілометрів), а також крилатої ракети Land Cruise Missile.

Обмежене ядерне стримування

Франція витрачає на утримання ядерних сил 6,6 мільярда євро на рік (14% оборонного бюджету). Однак її арсенал не здатен покрити всю Європу так, як це робить американська ядерна парасолька.

Водночас сам факт наявності ядерної зброї вже є фактором стримування.

До слова, європейські лідери, такі як президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, підтримали пропозицію Еммануеля Макрона про "ядерну парасольку" для Європи як стримувальний фактор проти Росії.

Очільниця уряду Латвії Евіка Сіліна і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловили обережність щодо пропозиції.

Журналісти FT пишуть, що Франція, ймовірно, не надасть "ядерну парасольку" країнам Балтії.