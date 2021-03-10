Вперше в історії Європи: Франція проводить військові космічні навчання – фото

Збройні сили Франції першими в історії Європи проводять військові космічні навчання. Відтак 60 військовослужбовців відпрацьовують різні сценарії виникнення надзвичайних ситуацій.
Навчання проходять у Тулузі за участю Космічних сил США та космічного агентства Німеччини. Маневри триватимуть до п'ятниці, 12 березня.
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Керівник Космічного командування ЗС Франції Мішель Фрідлінг назвав ці навчання "стрес-тестом" наявних систем. Його метою є визначення шляхів для подальшого розвитку.
Це перші військові космічні навчання у Франції та в Європі,
– зазначив генерал.
Франція проводить перші в Європі космічні навчання / Фото Командування повітряно-космічних сил Франції
Які завдання виконують військові
Французькі військовослужбовці під час навчань повинні реагувати із застосуванням космічних сил і засобів на:
- можливу атаку супутника з боку іншого космічного апарата;
- входження в атмосферу небезпечних об'єктів;
- виявлення супутників-шпигунів.
Повітряно-космічні сили Франції: що відомо
- У 2019 році Франція створила космічне командування і новий вид збройних сил – повітряно-космічні сили.
- Рішення про створення космічного командування ухвалив раніше президент Франції Еммануель Макрон.
- Космічне командування буде планувати й керувати угрупованням супутників.