Франція рекомендує своїм громадянам в Україні запастися продовольством, але не просить виїжджати

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен звернувся до своїх земляків, які зараз перебувають на території України. Дипломат рекомендує французам запастися продовольством, але каже, що говорити про терміновий виїзд з України рано.

Посол Франції також розповів деталі візиту Еммануеля Макрона до України. За словами дипломата, його зустріч з Володимиром Зеленським була невимушеною та дружньою.

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Причина візиту Макрона – дії Росії

Етьєн де Понсен підкреслив, що причиною візиту Еммануеля Макрона стала загроза, яку створює Росія. Однак зараз усі зусилля дипломатії докладають для мирного врегулювання ситуації.

Посол Франції наголосив, що дипломати стежать за тим, що відбувається зараз, тому й дав кілька порад своїм співгромадянам. Однак про те, щоб виїхати з України мова не йде.

Тим громадянам, які запланували поїздку до України, таки рекомендують утриматися від подорожі, якщо в ній немає сильної необхідності. Особливо у райони, які межують з Росією та Білоруссю. А от тим, хто зараз в Україні, дипломат порадив запастися продовольством – водою, їжею, теплим одягом та пальним.

Ми продовжуємо нашу підготовку, щоб бути готовими протистояти будь-якому випадку. Я скликаю комітет безпеки в понеділок, 14 лютого, наприкінці дня, щоб зробити повне оновлення, зокрема про ситуацію в провінціях,

– наголосив де Понсен.

Іноземцям радять виїхати з України

11 лютого президент США Джо Байден звернувся до американців, які перебувають в Україні та закликав їх негайно покинути територію нашої держави.

Через це низка країн світу пішли на схожий крок. З повним переліком країн, які закликають своїх громадян виїхати з України, утриматися від поїздок чи навіть заборонили під страхом покарання можна ознайомитися тут.

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