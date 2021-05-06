Ситуація загострюється: Франція слідом за Британією відправила бойові катери до острова Джерсі

Франція направила 2 катери до острова Джерсі на тлі суперечки з Великою Британією через права на риболовлю після Brexit. Раніше свої кораблі туди скерувала і британська сторона.
Джерело:Evening Standard
Конфлікт між Францією та Британією набирає обертів. Два патрульні кораблі Франції вирушили до острова за наказом французької цивільної влади.
Читайте також Все через рибу: Британія направила бойові судна до Джерсі на тлі суперечки з Францією
Макрон направив катери до Джерсі
Офіційний представник адміністрації президента Франції заявив, що розміщення французьких катерів "свідчить про стурбованість і розчарування, а також є закликом для правильного застосування угод" після виходу Британії з ЄС.
Британія направила свої кораблі до острова
Два британських патрульних кораблі – HMS Severn та HMS Tamar – вже раніше прибули до узбережжя Джерсі.
Водночас флотилія з приблизно 70 французьких рибальських траулерів зібралася поблизу порту Сент-Гелієр на знак протесту проти правил, що стосуються прав на рибну ловлю після Brexit.
Причина суперечки між Британією і Францією
- Французькі судна протестують через незгоду із новими правилами видачі ліцензій, запроваджених після виходу Великобританії із ЄС.
- Мовиться про те, що влада Джерсі тепер видає дозвільні документи лише тим рибалкам, які можуть довести, що раніше здійснювали промисел у територіальних водах острова. Натомість Париж заявляє, що це одноосібне рішення не було узгоджено із ЄС та не має юридичної сили.
- Якщо обмеження на рибальство не знімуть, французький міністр пригрозив відключити електрику в Джерсі. З території країни надходить близько 95% електроенергії.