Ситуація загострюється: Франція слідом за Британією відправила бойові катери до острова Джерсі

Франція направила 2 катери до острова Джерсі на тлі суперечки з Великою Британією через права на риболовлю після Brexit. Раніше свої кораблі туди скерувала і британська сторона.

Конфлікт між Францією та Британією набирає обертів. Два патрульні кораблі Франції вирушили до острова за наказом французької цивільної влади.

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Макрон направив катери до Джерсі

Офіційний представник адміністрації президента Франції заявив, що розміщення французьких катерів "свідчить про стурбованість і розчарування, а також є закликом для правильного застосування угод" після виходу Британії з ЄС.

Британія направила свої кораблі до острова

Два британських патрульних кораблі – HMS Severn та HMS Tamar – вже раніше прибули до узбережжя Джерсі.

Водночас флотилія з приблизно 70 французьких рибальських траулерів зібралася поблизу порту Сент-Гелієр на знак протесту проти правил, що стосуються прав на рибну ловлю після Brexit.

Причина суперечки між Британією і Францією