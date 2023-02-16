Франція відправила в Україну перші легкі танки, – ЗМІ
Джерело:Forces Operations
У січні Франція оголосила про рішення доставити в Україну перші колісні легкі танки AMX10-RC. Вже 16 лютого в медіапросторі з'явились повідомлення, що перша партія цієї техніки вже відправилась до України.
Джерела видання кажуть, що українські екіпажі вже пройшли навчання. Відтак, 14 бронеавтомобілів AMX-10RC відправляються в Україну.
Читайте також Естонія пропонує ЄС виділити 4 мільярди на боєприпаси для України, – Bloomberg
Які характеристики цих танків
На початку січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні легких танків AMX10-RC. Відомо, що Франція має на своєму балансі 250 таких танків. Щоправда, в країні мали зняти їх з озброєння.
Серед основних характеристик:
- Вага одного AMX10-RC – 16,6 тонни;
- Має гармату калібру 105 міліметрів;
- Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність.
- Дальність пострілу – до 2000 метрів.
Французьку бойову броньовану машину AMX-10RC виробляє компанія GIAT. Цю техніку можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою.
Бронемашина має колісну формулу "6 на 6" та оснащена системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Тому бойова машина може ефективно ховатись у складній місцевості.
За даними джерел видання Army Recognition, українські військові мають отримати 30 AMX-10RC.
Як Захід готує Україну до контрнаступу: коротко
- Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди постачатимуть Україні німецькі танки Leopard. Крім того, США та Чехія нададуть свої танки на додаток до вже отриманих від Польщі Т-72.
- США, Німеччина, Нідерланди поставлять Україні системи протиповітряної оборони американського виробництва Patriot, а Франція та Італія зобов'язалися надати італійські системи протиповітряної оборони SAMP/T.
- Водночас у США розглядають надання нашій державі вилучену іранську зброю та боєприпаси. Про це розповіли журналісти, які посилаються на американських посадовців. А мовиться про зброю, яку вдалося вилучити у контрабандистів, пов'язаних з Іраном, поблизу узбережжя Ємену.
- Варто зауважити, що генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що війна в Україні виснажує запаси боєприпасів. Рівень використання снарядів наразі вищий за рівень виробництва.
- Відтак, НАТО попросить своїх членів збільшити запаси боєприпасів, які були сильно виснажені війною в Україні.