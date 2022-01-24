Франція закликає своїх громадян утриматися від поїздок в Україну
Джерело:МЗС Франції
Слідом за Японією Франція також закликала своїх громадян утриматися від поїздок. Щонайменше, їх просять відтермінувати заплановані мандрівки "наскільки це можливо".
Причиною такої є загроза російського вторгнення до України. Саме через це Франція закликає своїх громадян утриматися від подорожей до нашої держави.
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Що кажуть у Франції
У Франції особливо просять своїх громадян утриматися від поїздки у північні та східні регіони України – тобто в області, які межують з Росією та Білоруссю.
У контексті напруженості, створеної зосередженням російських військ на кордонах України, рекомендується проявити підвищену пильність та офіційно не рекомендуємо виїжджати в прикордонні райони на півночі та сході країни. Наскільки це можливо, доцільно відкласти непотрібні або термінові поїздки в Україну,
– йдеться у заяві дипломатів.
До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Евакуація дипломатів з України: що відомо
- Кілька країн світу вже почали евакуацію родин своїх дипломатів. Зокрема до такого кроку вже вдалися США, Велика Британія, Німеччина та Австралія.
- Японія закликала своїх громадян покинути територію нашої країни.
- Водночас Польща, Чехія, Данія, Латвія та Естонія наголосили на тому, що поки що не проводитимуть евакуації.
До теми пропонуємо сюжет про евакуацію дипломатів США: дивіться відео