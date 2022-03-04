Франція запропонує заходи щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні, – Єлисейський палац

Франція ініціює заходи щодо забезпечення безпеки ядерних об'єктів в Україні. До цього вона залучить своїх головних партнерів.

Про це 4 березня повідомив Єлисейський палац після консультацій президента Емманюеля Макрона з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.

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Франція разом зі своїми головними партнерами запропонує найближчими годинами конкретні заходи на базі технічних критеріїв МАГАТЕ з метою забезпечення захисту та безпеки п'яти основних ядерних об'єктів України,

– йдеться у комюніке президентської канцелярії.

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У документі наголосили, що "Росія та Україна повинні на цій основі дійти згоди й разом забезпечити реалізацію основоположних принципів для збереження безпеки та захисту ядерних установок за нинішніх обставин".

Президент Макрон вважає, що "Росія має дозволити вільний, регулярний та безперешкодний доступ персоналу на об'єкти, щоб гарантувати їхню подальшу безпечну експлуатацію".

У комюніке наголосили, що французький президент "надзвичайно стурбований ризиками для ядерної безпеки".

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