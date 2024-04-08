Франція зменшує російський вплив на Кавказі

Еволюція Макрона з непереконливого "голуба" у рішучого "яструба" політики на російському напрямку стала позитивним сюрпризом. Цікаво, що французький підхід на формування "стратегічної невизначеності" для кремлівського режиму, який покликаний стерти "червоні лінії" у протидії російській агресії, не обмежується Україною. Більше – в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Франція демонструє недієздатність ОДКБ

Якщо перспектива направлення французьких військ в Україну сколихнула міжнародну спільноту та відкрила нову сторінку у сфері організації роботи проукраїнської коаліції, то дещо на задньому плані залишають синхронні активні дії Парижу у Вірменії.

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При цьому, на Кавказі – в зоні традиційного російського впливу – поступово продовжують фундаментальні зрушення, що можуть мати важливі наслідки. Франція передає озброєння для Вірменії для захисту її територіальної цілісності, що є безпрецедентною мірою.

Французька сторона узгодила з вірменськими партнерами передачу радарів для виявлення повітряних цілей, ракет малої дальності та іншого військового обладнання. Реалізована передача бронемашин Bastion. Ведуться консультації щодо розширення номенклатури військової допомоги.

Усе це відбувається на фоні заяв офіційного Єревану щодо відмови Росії виконувати зобов'язання з направлення озброєння в межах раніше підписаних двосторонніх контрактів. Однак, найбільшого ефекту подібна взаємодія зазначає з огляду на те, що Вірменія входить до лав ОДКБ.

У відповідь на те, що під акомпанемент Москви проросійська "безпекова організація" відверто "зливає" інтереси Вірменії, виявляючи неспроможність і небажання захистити свого партнера, Франція взяла цю місію на себе, публічно демонструючи недієздатність ОДКБ.

Росія втрачає зону впливу

Ініціатива Франції – це успішна гра на полі, яке у Москві завжди вважали зоною власного контролю. Також це чіткий сигнал іншими країнам з так званого пострадянського простору – Росія й надалі втрачатиме свій вплив, а ОДКБ вже давно формалізоване утворення, яке у недалекій перспективі має бути остаточно зруйноване.

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У Вірменії вбачають гаранта власної безпеки у Франції, а традиційні сподівання на захист з боку Росії вже давно залишились у минулому.

Звичайно, міністр закордонних справ Вірменії заявив про те, що членство в НАТО не стоїть на порядку денному країни й з огляду на об'єктивні обставини – це виправдано станом на тепер. Адже для початку Єревану необхідно створити умови для припинення перебування російської військової бази у Ґюмрі, посилити власну армію і розширити військовий арсенал, закріпити союзницькі відносини з іншими країнами-членами Альянсу.

Іншими словами – підготуватися до потенційної російської агресії, загроза якої постійно нависає над Вірменією. Усі перераховані заходи потребують часу та поетапності.

Проміжним кроком на шляху до зближення з євроатлантичним світом може стати фіксація безпекової угоди з Францією. Це стане успішною адаптацією українського досвіду закріплення союзницьких відносин з надійними гарантами власної безпеки.

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Важливо, що стратегічний перелом вже мав місце і країни НАТО все більше інтегруються в ситуацію у Кавказькому регіоні, що поступово призводитиме до ще більшої ізоляції російського агресора і втрати ним сфер впливу.

Франція ефективно займає лідерські позиції у цих геополітичних процесах та дає потужну відповідь на дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Європі та спроби закріпитись на Африканському континенті – традиційному регіоні інтересів Парижу.