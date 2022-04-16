У Франції чернігівчанку прихистили нащадки чоловіка, який тікав з міста через більшовиків

Українка Марина Блакитна, яка була змушена тікати з Чернігова, знайшла прихисток у Франції. Вона розмістилася у будинку нащадків вчителя, який століття тому тікав з Чернігова через більшовиків.

Свою історію чернігівчанка Марина Блакитна розповіла журналістам. Жінка 3 тижні просиділа під обстрілами у місті.

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Район у центральній частині Чернігова, де вона жила, російські військові обстрілювали авіабомбами, касетними снарядами, там гинули мирні люди. Жінка вирішила, що треба рятуватися і виїжджати з міста. Прихисток вона знайшла у Франції.

Там її прийняли нащадки Мойсея Шамбона – француза, який на початку 20 століття жив у Чернігові і викладав французьку мову. Коли у місті з'явилися російські більшовики – почалися пограбування, розстріли і катування – родина з чотирма дітьми вимушена була тікати.



Француз Мойсей Шамбон / Фото Суспільного



Родина Мойсея Шамбона / Фото Суспільного

Заможна інтелігентна родина Шамбон покинула у Чернігові все – садибу з будинком, майно, друзів. Взяли документи, гроші і родинний альбом. У січні 1921 року пароплавом через Одесу і Константинополь багатодітна родина повернулася до Франції. У Парижі Шамбон працював у міністерстві фінансів.

Як українку прийняли у Франції

Зараз жінка перебуває у місті Гренобль, там її прийняла Ізабель Кома – правнучка Мойсея Шамбона. Вона розповіла, що спочатку не могла повірити, що Росія розпочала війну проти України. Їм це здавалося чимось неймовірним. Родина Ізабель вирішила прихистити у своєму домі кілька українських біженців.

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