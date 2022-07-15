День взяття Бастилії французи відзначили під синьо-жовтою Ейфелевою вежею: ефектне відео

Україна нині стала символом героїчної боротьби за свободу. Інші держави згадують про нас та висловлюють підтримку навіть у свої національні свята.

Зокрема, у Франції 14 липня святкували День взяття Бастилії. Відзначаючи це національне свято, Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора, інформує 24 канал.

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Українські пісні на святі у Франції

Національний оркестр Франції під час святкування виконав мелодію Мирослава Скорика.

А коли запускали феєрверк, то пролунала пісня "Стефанія". Саме з нею український гурт Kalush Orchestra переміг у конкурсі "Євробачення-2022".

Варто зауважити, що роковини штурму фортеці-в'язниці Бастилії є символом єдності сьогоденної нації та примирення усіх французів всередині конституційної монархії. Цей вид правління державою передував Першій республіці під час французької революції.

Ейфелева вежа була в кольорах українського прапора на цьогорічному святкуванні на знак солідарності Франції з нашою державою.

Кольори українського прапора на Ейфелевій вежі: дивіться відео

Святкування національного свята Франції в синьо-жовтих тонах: дивіться відео

Як Франція підтримує Україну

Наша держава отримала зброю від Франції, яка вже на передовій нищить ворога. Мовиться про гаубиці Caesar і не тільки. Але про їхню роботу на фронті вже звітував Головнокомандуючий Валерій Залужний.

Військовий експерт Олег Жданов розповідав, що ці французькі гаубиці є доволі потужними. Їх використовують для ураження піхоти відкритої й укрито розташованої. На сьогодні ті снаряди, які застосовують гаубиці CAESAR, підриваються методом контакту, тобто або контакту із землею, або з ціллю, у яку вони влучили.

Голова Сенату Франції Жерар Ларше 9 липня виступив у Верховній Раді України. Політичний лідер запевнив в підтримці парламентами країн Європи європейського шляху України. А президент Франції Еммануель Макрон відвідував Україну в червні разом з Олафом Шольцем, Маріо Драгі та президентом Румунії. Вони засвідчили свою підтримку Україні.

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