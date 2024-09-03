У Франції горіла історична церква: вогонь знизив будівлю

У Франції спалахнула масштабна пожежа. Там загорілась церква, яка мала історичне значення.

Стало відомо, що у Франції горіла історична Церква Непорочного Зачаття у комуні Сент-Омер – France Bleu Nord. Пожежа зайнялась 2 вересня зранку.

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Людей евакуйовували

Вогонь охопив бічну наву церкви 19 століття, потім перекинувся на центральну наву. Звідти він поширився на дзвіницю та дах, які згодом обвалилися.

Рятувальникам знадобилось 3 години, щоб приборкати вогонь. З будинків біля церкви евакуювали 50 людей, жодна людина не постраждала.

Мер Сент-Омера Франсуа Декостер назвав пожежу, яка знищила церкву, "трагедією для міста". У 2018 році місцева влада замовила реставрацію. Її було виконано.