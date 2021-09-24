У Франції в мережу злили QR-код COVID-сертифіката Макрона

У Франції в мережу потрапив QR-код COVID-сертифіката президента Еммануеля Макрона. Інформацію міг "злити" медпрацівник.

ЗМІ пишуть, що доступ до даних про імунітет президента могли мати близько 50 медиків. Вони могли отримати дані, зайшовши в Національний реєстр вакцин проти коронавірусу

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Яка інформація була в сертифікаті

QR-код стали поширювати 20 вересня в соціальних мережах. Люди могли побачити основну інформацію про Макрона. Наприклад, дату народження президента, тип вакцини, якою він робив щеплення, і час її введення.

QR-код був пов'язаний з COVID-сертифікатом Макрона, який дозволяє відвідувати громадські місця, зокрема, бари і ресторани.

У пресслужбі Єлисейського палацу підтвердили виданню, що злиті дані належать французькому президенту

Президента Бразилії не пустили в ресторан Нью-Йорка

Бразильського президента Жаїра Болсонару не пустили в один з ресторанів Нью-Йорка. Причина у тому, що президент немає COVID-сертифіката, оскільки не робив щеплення проти коронавірусу.

Політик є противником вакцинації.