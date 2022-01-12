У Франції новий рекорд заражень коронавірусом
Джерело:France24
У Франції у вівторок, 11 січня, повідомили про 368 149 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії.
Ситуація у Франції
Попередній максимум був 5 січня, тоді в країні зафіксували 332 252 випадків, з того часу Франція фіксувала показники заражень вище 300 000 ще два дні. Кількість позитивних тестів із загальної кількості зроблених наразі становить 20%.
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Попри велику кількість заражень, смертність залишається на низькому рівні – 270 смертей від коронавірусної хвороби.
До середини січня уряд планує запровадити вакцинний пропуск, який зробить щеплення обов’язковим для всіх, хто хоче відвідувати ресторани або ходити на заходи в приміщенні.
На сьогодні достатньо підтвердження вакцинації або негативного тесту.
Вакцинація у Франції проти коронавірусу
- Загалом у Франції провели понад 128 мільйонів щеплень.
- 50,2 мільйона французів пройшли повний курс вакцинації. Це 74,5% усього населення.
- Загалом в країні померло понад 126 тисяч людей від коронавірусу.
- Захворіло понад 12 мільйоні людей.
Додаткова доза / Інфографіка 24 каналу