У Франції офіційно затвердили перемогу Макрона на виборах

Еммануель Макрон вдруге поспіль переміг на виборах президента Франції. Офіційний підрахунок підтвердив його перемогу у другому турі виборів.

Еммануель Макрон офіційно оголошений президентом Франції за результатами виборів. Відповіне рішення виголосив президент Конституційної ради Франції Лоран Фабіус.

Читайте також Результат війни був вирішений у ці 2 – 3 дні, – Піонтковський про зустріч на базі Рамштайн

Як пройшли вибори

Як повідомив Фабіус, на 48 дільницях спостерігачі виявили порушення, тому 20 594 голосів було скасовано. Це приблизно 0,06% від загальної кількості.

Загалом на вибори зареєструвалося 48 752 339 французів. На дільниці зробити волевиявлення прийшли 35 096 478 громадян. 2 333 904 бюлетенів були пустими.

За Макрона проголосували 18 768 639 французів (58,55%), а Ле Пен отримала 13 288 686 голосів (41,45%).

Еммануель Макрон отримав абсолютну більшість поданих голосів, Конституційна рада 27 квітня 2022 року проголошує пана Еммануеля Макрона обраним президентом Республіки,

– заявив Фабіус.

Другий термін президентства Макрона розпочнеться з опівночі 14 травня 2022 року.

Дивіться також – Україну масово озброюватимуть: чи означає це "зайти у борги"