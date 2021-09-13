У Франції розбився гелікоптер служби цивільної безпеки: є загиблий та постраждалі

У французькому департаменті Ізе 12 вересня розбився гелікоптер служби цивільної безпеки. У результаті аварії 1 людина загинула, ще 4 – постраждали.

Трагічний інцидент трапився у регіоні Овернь-Рона-Альпи 12 вересня, приблизно о 16:30. Гелікоптер розбився, прямуючи на виклик для надання допомоги.

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Аварія літака у Франції

Після падіння вертоліт загорівся. У той час на його борту перебували 5 людей.

Чотирьом рятувальникам вдалося вижити, однак їхній колега-механік загинув. Пілота, медика, а також 2 жандармів з травмами госпіталізували у Гренобль. За інформацією лікарів, один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Реакція Макрона та глави МВС

На катастрофу гелікоптера відреагував президент Франції Еммануель Макрон.

Велика родина службовців цивільної безпеки втратила одного героя... Нація поділяє біль родини. Наші думки з пораненими,

– прокоментував інцидент Макрон.

Водночас міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен висловив співчуття родині й колегам загиблого. Міністр пообіцяв 13 вересня особисто прибути на місце аварії та поспілкуватися з ними.

До слова, наразі причини аварії невідомі, правоохоронці ведуть розслідування.



У Франції розбився гелікоптер служби цивільної безпеки / Твітер Gilles Toureng Pro

У Франції 10 вересня зазнав аварії туристичний літак з 3 людьми на борту. На жаль, врятуватися не вдалося нікому. Правоохоронці розпочали слідство.

Вертоліт розбився у департаменті Ізе: дивіться карту