У Франції розбився туристичний літак: усі, хто був на борту загинули
Джерело:LPB
У Франції 10 вересня зазнав аварії туристичний літак з 3 чоловіками на борту. Усі вони загинули, а правоохоронці розпочали слідство.
Трагедія трапилася близько 15:30 за Київським часом. На місце падіння літака прибули пожежники, медики та правоохоронці.
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Літак відхилився від курсу
Літак, який зазнав аварії, належав клубу "Етампе" в Ессоні в Нормандії. Він був одним із 5 повітряних суден, які напередодні вилетіли до міста Нансі. 3 з цих літаків 10 вересня поверталися в Ессон, поки один не відхилився від зазначеного курсу. Через декілька хвилин він почав утрачати висоту і впав.
Двом загиблим було по 64 роки, третьому – 72.
Через трагедію правоохоронці відкрили кримінальну справу. Однією з версій причин падіння літака називають погані погодні умови, через що чоловіки на борту не впорались з кермуванням.
Ще одна аварія літака у Франції: головне
- 5 вересня 2021 року між містами Фріокур та Воньярує упав легкомоторний літак DR400.
- На борту були 2 чоловіків віком 36 та 52 років. Вони загинули.
- Літак упав на територію однієї із ферм через декілька хвилин після вильоту з аеродрому.
- Причини аварії розслідують французькі правоохоронці.