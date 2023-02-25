Французька армія готується до бойових дій: в країні безпрецедентні військові навчання

На Півдні Франції розпочалися одні з наймасштабніших військові навчання. Їхня мета – підготовка військових до найскладніших сучасних бойових дій.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Ці навчання мають назву Orion 23.

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Наймасштабніші навчання у Франції

Лекорню заявив, що за останні десятиліття це наймасштабніші військові навчання, які проводить Франція. У них беруть участь беруть участь близько 20 000 людей, які організують симуляцію великих битв на суші, у морі та в повітрі, а також у нових сферах конфліктів: у кіберпросторі, космосі та в інформаційному середовищі.

Ці навчання, які триватимуть понад 2 місяці, мають на меті підготувати наші сили до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій і показати, що наша армія здатна продемонструвати реакцію та витривалість у конфлікті високої інтенсивності,

– зазначив Лекорню.

Водночас французькі ЗМІ повідомляють, що на навчаннях розгорнуть нові армійські бронемашини Griffon, танки Leclerc, системи протиповітряної оборони, бойові літаки, а також авіаносець "Шарль де Голль".

"Шарль де Голль" – атомний ударний авіаносець та флагман флоту Франції. Перший французький атомний надводний корабель, який здатен нести до 40 літальних апаратів та має 2 парові катапульти.