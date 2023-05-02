Протести у Франції набирають обертів: поліцію закидують "коктейлями Молотова"

У Франції тривають протести проти пенсійної реформи. Близько 2,3 мільйона осіб вийшли на стихійні демонстрації.

Протести тривають й 1 травня. Французи невдоволені пенсійною реформою, яку проштовхує уряд та президент Еммануель Макрон.

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У Франції поліцію закидують "коктейлями Молотова"

Ввечері 1 травня силовики почали намагатися розігнати протести, водночас використовуючи сльозогінний газ і кийки.

Один із протестувальників кинув "коктейль Молотова" у поліцейських. Унаслідок цього стався спалах, а один правоохоронець ледь не загорівся.

Протести у Франції / фото le Monde

Однак жителі Франції не планують розходитися. Вони хочуть, щоб їхні вимоги почула місцева влада.

Це наше право, ми маємо право на демонстрації. Я прийшла сюди, тому що інфляція і так створила для багатьох нестерпні умови. А ця реформа стане катастрофою для більшості сімей,

– зазначила одна з учасниць протестів.

Відомо, що внаслідок зіткнень поліція затримала десятки осіб. Зараз у Парижі горить кілька будівель.

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