Протести у Франції набирають обертів: поліцію закидують "коктейлями Молотова"
Джерело:le Monde
У Франції тривають протести проти пенсійної реформи. Близько 2,3 мільйона осіб вийшли на стихійні демонстрації.
Протести тривають й 1 травня. Французи невдоволені пенсійною реформою, яку проштовхує уряд та президент Еммануель Макрон.
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У Франції поліцію закидують "коктейлями Молотова"
Ввечері 1 травня силовики почали намагатися розігнати протести, водночас використовуючи сльозогінний газ і кийки.
Один із протестувальників кинув "коктейль Молотова" у поліцейських. Унаслідок цього стався спалах, а один правоохоронець ледь не загорівся.
Протести у Франції / фото le Monde
Однак жителі Франції не планують розходитися. Вони хочуть, щоб їхні вимоги почула місцева влада.
Це наше право, ми маємо право на демонстрації. Я прийшла сюди, тому що інфляція і так створила для багатьох нестерпні умови. А ця реформа стане катастрофою для більшості сімей,
– зазначила одна з учасниць протестів.
Відомо, що внаслідок зіткнень поліція затримала десятки осіб. Зараз у Парижі горить кілька будівель.
Наслідки протестів у Франції: дивіться відео
Протести у Франції: все, що відомо
- У багатьох містах Франції протести розпочались 16 березня. Все це – через підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, яке уряд ухвалив без голосування у парламенті.
- Президент Франції Еммануель Макрон нав'язав закон про нову норму пенсійного віку. Рішення обурило французів, протестувальники вимагають, щоб прем’єр-міністерка Елізабет Борн пішла у відставку.
- 9 день протестів став "найгарячішим". За різними підрахунками, по всій країні на вулиці вийшли від 1 до 3,5 мільйонів осіб.
- Зауважимо, що це вже другі масові протести. У 2019 році французи влаштували протестний рух "жовтих жилетів", причиною появи якого стало різке підвищення цін.
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