Від "Хай живе Путін" до "Путін х**ло": ресторатор у Парижі вигнав українок і втрапив у скандал

Керівник одного з паризьких ресторанів вигнав із закладу українок, при цьому повторюючи "Хай живе Путін". Українці відреагували на його витівку оперативно, тож вибачення не забарилися.

Керівник ресторану "Le Cosy Montparnasse" у Парижі вигнав із закладу двох українок зі словами "Viva la Putin", що у перекладі з французької означає: "Хай живе Путін". Про це пише 24 канал.

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Подробиці скандалу

На відео видно, як біля входу до закладу керівник ресторану вихваляє Володимира Путіна, виганяючи українок на вулицю. Повторюючи "Хай живе Путін", чоловік плескає в долоні та махає руками, немов відганяє худобу.

Одна з українок зняла поведінку чоловіка та оприлюднила відео в мережі. І українці миттю обвалили рейтинг закладу:

У відгуках Google та у фейсбуці маса одиничок. У коментарях українці та європейці радять не відвідувати заклад, адже "ні сервісу, ні смаку". Також можна побачити, як під'єдналися росіяни. Вочевидь, дізнавшись про скандал, громадяни країни-агресорки вирішили підтримати французького путініста, почали ставити закладу 5 зірочок й підбадьорювати таку поведінку.

На популярному ресурсі-каталозі Yelp цей ресторан "прикрасили" колажі про керівника Кремля, також українці розмістили там фото з наслідками звірств російської армії у Бучі.

Відгуки від українців та європейців:

Відгуки від росіян:

На скандал вже відреагував заступник мера міста Жан-Люк Ромеро-Мішель. Він назвав таку поведінку закладу "неприпустимою" та "ганебною" й сказав, що власники громадського харчування повинні будуть пояснити те, що сталося, і понести відповідальність.

Чоловік вже перепрошує

Пізніше українець вирішив відвідати цей заклад й поговорити з власником. Він показав йому нашуміле відео, натомість ресторатор почав виправдовуватись. На відео він попросив вибачення перед українським народом за свої слова та повторив за українцем, що "Путін х**ло".

Відео до скандалу та після: