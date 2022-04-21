У Франції відбулися масштабні дебати Макрона і Ле Пен: що заявляли про Україну та хто переміг

Еммануель Макрон і Марін Ле Пен 20 квітня провели масштабні дебати перед другим туром виборів президента Франції. Опісля глядачі проголосували за переможця.

Більш переконливим громадяни визнали чинного главу французької держави. Про це повідомляє телеканал BFMTV, який здійснював трансляцію та оприлюднив результати опитування.

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Перемогу здобув Макрон

Так, згідно з підрахунками, кандидати на пост президента Франції набрали:

Еммануель Макрон – 59% голосів глядачів;

Марін Ле Пен – 39% голосів глядачів;

2% глядачів взагалі не прокоментували свій вибір.

Дебати тривали майже три години. Політики дискутували на теми внутрішньої та зовнішньої політики, економіки, екології, соціальних питань, еміграції та дискримінації.

Обговорили війну в Україні

Еммануель Макрон і Марін Ле Пен також обговорили питання, які стосуються війни Росії проти України.

Еммануель Макрон зазначив, що:

інтереси Ле Пен пов'язані з російським керівництвом;

завдання Франції та Європи – не допустити ескалації конфлікту в Україні;

йому потрібна "сильна Європа", здатна "привести Росію до тями".

Своєю чергою Марін Ле Пен заявила, що:

виступає проти ембарго на постачання нафти та газу з Росії;

докладені Макроном зусилля з пошуку шляхів до миру в Україні заслуговують на підтримку;

санкції створюють ризик того, що Китай і Росія стануть союзниками.

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Еммануель Макрон і Марін Ле Пен вийшли у другий тур президентських виборів у Франції. Голосування відбудеться у неділю, 24 квітня.