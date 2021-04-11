Ніби кадри з Disney: щоб врятувати виноградники, у Франції фермери запалили тисячі багать

Весняні заморозки стали справжньою катастрофою для виноградників Франції. Щоб врятувати майбутній врожай, місцеві фермери запалили тисячі маленьких багать. Їхній дим має захистити виноградну лозу.
Джерело:The Local
Через сильні весняні заморозки французький уряд готовий оголосити про сільськогосподарську катастрофу. Міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді назвав ситуацію "нечуваною".
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На Півдні Франції у Лангедоку температура повітря опустилася до -8 градусів морозу. У Бордо – до -5 градусів.
Ми повністю мобілізовані, щоб якомога швидше реалізувати супутні заходи. Зокрема, ми введемо режим сільськогосподарської катастрофи,
– заявив Денорманді.
Постраждалі фермери можуть отримати податкові пільги та допомогу від банків і страхових компаній.
Національна асоціація виноробів CNIV вже назвала ситуацію з французькими виноградниками "однією з найсерйозніших за останні десятиліття". Вона, без сумніву, призведе до скорочення виробництва у 2021 році.
Найсильніше постраждали виноградники Бордо, Бургундії, Лангедоку та долини Рони.
Жертвами заморозків стали не лише виноградні лози, але й персикові дерева, нектарини та абрикоси, а також – буряк і рапс.
Як фермери рятують врожай
- Вогнем. Щоб дим захистив виноградники від заморозків, фермери масово розпалюють багаття. Також у виноградниках запалюють сотні свічок. Особливо креативні фермери приносять навіть мангали.
- Льодом. Виноградники також обприскують водою. Коли вона замерзає, шар льоду захищає пагони від морозу.
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