"Ваше тіло належить вам": Франція вперше в світі закріпила право на аборт у конституції

У понеділок 4 березня французький парламент ухвалив історичне рішення – закріпити в конституції право на добровільне переривання вагітності. На це пішло півтора року, ідею підтримали обидві палати парламенту та уряд.

Нещодавно французький президент зробив гучну заяву про те, що в Україну можуть відправити війська НАТО. Згодом він уточнив, що про найближчу перспективу не йдеться.

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Як Франція підтримала аборти законодавчо: деталі

За рішення проголосувала переважна більшість депутатів – 780 осіб. Торік у січні голосували Національні збори, минулого тижня – Сенат, наступний крок зробив Конгрес. Ухвалення рішення зустріли оплесками.

Ідея закріпити право на аборт у конституції належить низці депутатів із різних політичних сил. Прихильники проєкту назвали момент голосування історичним і демократичним.

Прем'єр-міністр Габріель Атталь перед голосуванням заявив, що законодавці мають моральний борг перед жінками, які в минулому були змушені робити незаконні аборти. Тож печатка на документі, яка скріпить рішення, буквально "зроблена зі сліз і крові".

Також під час голосування вшанували пам'ять Симони Вейль – колишньої міністерки охорони здоров'я. Вона ухвалила закон про декриміналізацію добровільного переривання вагітності, який дістав назву закону Вейль.

Еммануель Макрон також привітав це рішення, назвавши його "універсальним повідомленням". Він візьме участь у церемонії закріплення цього права в Конституції в п'ятницю, 8 березня, в Міжнародний день прав жінок. Церемонія відбудеться на Вандомській площі, біля Міністерства юстиції, і буде відкритою для громадськості.

Після голосування Ейфелеву вежу підсвітили написом "Моє тіло — мій вибір".