Звільнили з роботи, бо був невеселим: у Франції суд став на бік чоловіка
Джерело:The New York Times
Француза звільнили за те, що він був недостатньо веселим на роботі. Cуд постановив, що компанія не мала права таке робити.
Француза звільнили після того, як він відмовився брати участь у заходах від компанії. Чоловік вважає їх "принизливими та нав'язливими".
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Суд визнав звільнення неправомірним
З паризької консалтингової фірми Cubik Partners у 2015 році звільнили чоловіка після відмови брати участь в семінарах і соціальних заходах вихідного дня. За словами його адвокатів, вони містили "надмірний алкоголізм" і "нерозбірливість у зв'язках".
Француз стверджував, що "весела" культура в компанії мала "принизливі та нав'язливі практики". Зокрема, мовиться про:
- імітацію сексуальних актів,
- грубі прізвиська,
- зобов'язання ділити ліжко з іншими співробітниками.
У своєму рішенні Касаційний суд постановив, що чоловік мав право на "свободу вираження поглядів" і що відмова від участі в громадській діяльності є "фундаментальною свободою", а не підставою для його звільнення.
Що розповіли у компанії
Француз влаштувався на роботу в Cubik Partners на посаду старшого консультанта в лютому 2011 року. У лютому 2014 року його підвищили до директора.
У березні наступного року його звільнили за "професійну некомпетентність", оскільки він нібито не дотримувався корпоративних цінностей фірми.
Окрім цього, компанія критикувала його тон, що "демотивує" підлеглих, а також за нібито нездатність сприймати зворотний зв'язок і різні точки зору.Цікаво! Франція є однією з найліберальніших країн світу з точки зору споживання алкоголю. Законодавчо встановлений мінімальний вік для вживання алкоголю в громадських місцях становить 18 років, однак ніякого регулювання вживання в приватному порядку немає.
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