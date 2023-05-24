Крим, Буданов та український Бєлгород: чого Путін не побачив на "мапі без України"

Російський диктатор Владімір Путін знову зганьбився на весь світ, оглядаючи мапу середини XVII століття, на якій нібито "немає України". Як давня французька карта вкотре довела, що Росією керують некомпетентні невігласи?

24 Канал вирішив нагадати про дике дилетантство кремлівських чиновників і наочно показати, що Україна на мапі є і позначена французькою як Ukraine pays des cosaques – Україна – країна козаків. Карту також можна знайти на сайті цифрової бібліотеки Національної бібліотеки Франції та її партнерів з Gallica.

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Що не так з історією про карту без України

За кілька днів до великого російського вторгнення, коли воно вже видавалося очевидним, проте, досі не вірилось, що таки станеться, автор цих рядків написав матеріал про російську еліту, що стане хедлайнером великої війни. Тема "Лавров і песець: слова, які доводять, що війну проти України готують ідіоти, невігласи та хами" не була пророчою, але вже тоді видавалась очевидною. Втім, Росія та російська еліта не була б собою, якби не перевершила себе в невігластві та відсутності компетенцій.

Чергові приклади цього бачимо як на низовому рівні, так і у "верхах", які щоразу доводять, що московське дно не має дна.

Привід вкотре нагадати про це трапився 23 травня, коли російські ЗМІ показали кумедний ролик про зустріч президента Росії Путіна та номінального очільника судової гілки влади Росії – голови Конституційного суду Валерія Зорькіна. Схоже, що в сфері законності в Росії жодних проблем, тому розмова була про історію.

Між ними відбулася доволі дивна розмова, в якій Зорькін "ризикнув" представити на "суд та втіху" диктатору давній артефакт.

Як Путін та Зорькін зганьбилися, оглядаючи "карту без України": дивіться відео

Що відомо про мапу, яку показали Путіну

На стіл Путіна потрапила копія відомої французької мапи Юбера Жайо (1684 року або пізнішої редакції), що є фактичною копією знаменитих атласів королівського географа Ніколя Сансона та його сина Гійома.

Дійсно, в часи Людовіка XIV, хоча Зорькіну (і це стає очевидним із запису бесіди), дуже кортіло приплести сюди д'Артаньяна, якого Путін точно знав. Це стало "якорем" для "видатного історика", щоб той бува не загубився в потоці незнайомих слів і термінів.



Мапа Московії авторства Гійома Сансона, мапа Московії Жайо є її реплікою / ілюстрація Національної бібліотеки Франції

Мапа Московії Юбера Жайо, що є реплікою мапи Юбера Сансона, саме її копію побачив Путіна 23 травня 2023 року

Жайо придбав у родини славетних картографів Сансонів права на їхні роботи та непогано заробляв на такому тиражуванні. Атласи Жайо видавав у співпраці зі сином Ніколя – Гійомом Сансоном і повністю покладався на його знання, оскільки сам не мав ані картографічної, ані математичної освіти (він був скульптором).

Ця мапа має повну назву "Біла Русь чи Московія поділена відповідно до розмірів королівств, герцогств, князівств, провінцій і народів, які зараз перебувають під пануванням царя Русі, відомого під іменем Великого князя Московії". У назві бачимо помилку –автор чомусь приплів сюди "Білу Русь", хоча Московія так ніколи не називалась.Тут, зазначимо, нічого дивного нема – інша мапа пана Гійома Сансона, датована 1674 роком, де представлені українські землі, називалась "". У ній укладачі переплутали "Чорну" та "Червону Русь" (одна з назв Галичини), а також Поділля (Подоліє) назвали "Полодія".

Пояснення тут просте – для французів ці території були Terra Incognita, особливого уявлення про ці землі автори атласів не мали, мови не знали. Ба більше, ніколи там не були (у ранніх версіях мапи українських земель вони взагалі мали назву "Кіммерія" та "Європейська Сарматія", тобто так, як "заповідали" античні автори).

У пізнішій роботі Гійом Сансон використовував надійніші джерела, зокрема, дописи та мапи інженера та картографа Гійома Левассера де Боплана – людини, яка дійсно відвідувала Україну, тривалий час жила та працювала тут, а тому знала про що пише (нині про Боплана знає будь-який український школяр, але не Путін і Зорькін).

До речі, у своїх роботах Боплан активно використовує термін "Україна" – і це за кілька століть до Леніна, який на переконання Путіна, нібито "вигадав" Україну.



Мапа України Боплана 1648 року (до речі, зверніть увагу, чи одягнені козаки в шаровари?)

До того ж Сансон та пізніше Жайо мапи різних частин світу "штампували" у великих кількостях (у Франції в той час був бум на мапи), на "нюанси" уваги особливо не звертали, хоча, у нових виданнях зазвичай виправляли помилки та робили уточнення.

А де ж на мапі Україна?

На мапі Сансона 1674 року Україна є – ця назва подається як загальна. І тут вже жодних помилок.



Мапа України 1674 Гійома Сансона

Але повернемось до мапи Зорькіна. Центральним місцем його "стендапу" була відсутність на папері України. Але є одне але – Україна там є.

На мапі чітко, чорним по-білому, написано латиною: "Vkraine ou Pays des Cosaques", у перекладі це значить – "Україна – земля козаків".

Колаж історика Ігоря Полуектова

Цікаво, що є там також ще одна схожа назва "Окраїна" – вона відповідає тому, що ми знаємо як Слобожанщина та частково землям донських козаків. До речі, на думку картографа Жайо, до цієї території входять не лише Чугуїв (сучасна Харківська область), але й місто Бєлгород, що нині стало центром спротиву режиму Путіна в самій Росії.

"Україна" та "Окраїна" / скриншот історика Андрія Байцара

Таким чином, бачимо, що можновладні росіяни, м'яко кажучи, не в темі. Вони просто не розуміють, що саме перед ними, не можуть прочитати на мапі доволі великі назви. Можливо, тут би став у нагоді Бастрикін з його лупою, але очільник слідкому Росії нині зайнятий репресіями проти Міжнародного Кримінального Суду.



Як російська еліта працює з "джерелами" / фото росЗМІ

Знаючи, як влаштована російська бюрократія, припускаємо, що ця презентація була не персональною ініціативою Зорькіна, до речі, доктора наук, але плодами цілого колективу експертів. Можливо, це були ті самі "вчені мужі", які писали за Путіна його "історичну" статтю про єдність російського та українського народів.

І це вирок російським "фахівцям" – пряма оцінка їхньої компетентності та рівню знань. Шкода, що на зустріч не запросили ще одного "фахівця" – колишнього міністра освіти Мединського, а це взагалі тема його докторської дисертації, над якою сміються вже навіть у самій Росії.

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"Україна була, є та буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного "російського бунту, злиднів і безвладдя...". Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на псевдоісторичну маячню Путіна та Зорькіна. Він, зокрема, наголосив, що Україна існувала та існуватиме надалі, а от "путінській еліті" пророкують зникнення."Україна була, є та буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного "російського бунту, злиднів і безвладдя...".

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Що ще цікавого є на мапі?

На мапі Зорькіна (Жайо – Сансона) є Україна, але нема Росії в її сучасному значенні (La Russie тут подається у значенні Русь, бо автори розрізняють La Russie Noire та La Russie Blanche, так, сучасна французька назва Росії співзвучна – Russie, проте, на мапі ця назва подається як другорядна, а головною є саме Московія).

Причина в тому, що Московія – історична назва держави, якою нині править Путін. Росія – це штучний конструкт вже дещо пізнішого часу, який пов'язують вже з XVIII століттям і, до речі, його автором нині консенсусно вважається українець Феофан Прокопович.

Відзначимо, на роковини вторгнення Путін вже попереджав про небезпеку розпаду Російської імперії та перетворення росіян на московитів та уральців.

Я не знаю навіть, чи зможе зберегтися такий етнос, як російський народ у тому вигляді, в якому є сьогодні. Ну, будуть московити якісь там, уральці тощо...,

– Путін наляканий процесами, які він сам назвав чомусь "раскассірованієм".

Через пів року голова КС Росії приносить йому на стіл мапу з Московією і саме на ній великі геостратеги роблять свої найгучніші відкриття.

На цьому цікавинки не завершуються:

На мапі Крим та прилеглі території належать зовсім не Москві, а Кримському ханству, в оригіналі – " Маленькій Татарії" . До речі, Москва у часи Людовіка XIV сплачувала хану данину, а в XVII столітті Кримське ханство, в союзі з Османською імперією, воювало з Росією. До складу Російської імперії Крим включили лише наприкінці XVIII століття.

. До речі, Москва у часи Людовіка XIV сплачувала хану данину, а в XVII столітті Кримське ханство, в союзі з Османською імперією, воювало з Росією. До складу Російської імперії Крим включили лише наприкінці XVIII століття. Також на мапі нема рідного міста Путіна – Санкт-Петербурга , його буде засновано пізніше. Ба більше, територію, на якій згодом з'явиться місто, на мапі позначено як Інгрія та володіння Швеції (нині – союзника України та майбутнього члена НАТО). До Російської імперії її приєднають силою лише 1702 року.

, його буде засновано пізніше. Ба більше, територію, на якій згодом з'явиться місто, на мапі позначено як Інгрія та володіння Швеції (нині – союзника України та майбутнього члена НАТО). До Російської імперії її приєднають силою лише 1702 року. Нема на мапі і російського міста "Владімір", а є "​​Володимир".

Автори мапи часів Людовика XIV справедливо позбавляють сучасну Росію майже всіх її східних володінь –Сибіру та інших захоплених пізніше земель. Таким чином, на мапі, яку притягнув Зорькін до Путіна, бачимо щось на кшталт одного з варіантів дезінтеграції Росії з кабінету Буданова.

Звісно, ні Путін, ні Зорькін цього не зрозуміли і не помітили – ці люди давно вже на узбіччі історії, адже їхній час вже минув. Просто вони про це не знають, втім, не втрачають жодного шансу довести власну некомпетентність та невігластво.