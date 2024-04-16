Половина молоді Франції готова воювати за Україну: де вони можуть допомогти

Видання Le Figaro із посиланням на опитування заявило, що за Україну готові воювати 51% французів віком від 18 до 25 років. Вони заявили, що долучилися б до боїв на фронті. Крім того, 31% французької молоді підтримує ідею розміщення власних військ в Україні.

На думку колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, яку він висловив 24 Каналу, такі опитування були проведені за ініціативи французького уряду, щоб зрозуміти ставлення місцевих, якщо Еммануель Макрон все ж схвалить рішення про посилання частини військових до України.

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Французи підтримують заяви Макрона

Коли Макрон сказав, що готовий відправити французькі війська в Україну, було багато роздумів у французькій пресі та суспільстві, чи правильно були перекладені слова.

Однак потім адміністрація Макрона декілька разів виходила із поясненням, що так, ви все правильно зрозуміли. Тоді це було більш політичним питанням, яке розглядалося як політична заява,

– сказав Іван Ступак.

Він впевнений, що ці цифри опитування висловлюють підтримку адміністрації Еммануеля Макрона. Його позиції будуть зростати та мати ще більше підтримки і, можливо, наступним кроком будуть перші партії французьких військових, які поїдуть в Україну.

Але тут одразу формується дерево сценаріїв: що робити далі та як поводитися. І французький уряд повинен розмірковувати про це.

Гіпотетично: французи відправили військо – і раптом російська крилата ракета прилітає і влучає у місце розташування французьких військових, умовно, десь у Волинській області. Загинуло 100 французів. Французи мають продумати сценарій, як вони будуть відповідати,

– розповів Ступак.

За його словами, вони будуть або глибоко стурбовані та занепокоєні, або проковтнуть це і скажуть "ну, це війна". Ще одним варіантом може бути заміна сотні цих солдат на нову сотню чи дві. Також, можливо, Франція у такому разі оголосить війну Росії.

Зможуть замінити українців на кордоні з Білоруссю

Ступак припускає, що навряд чи французи поїдуть одразу воювати. Швидше за все, вони поїдуть на північний кордон із Білоруссю – це майже 1000 кілометрів кордону. З відкритих джерел із посиланням на білоруського диктатора сказано, що на цьому кордоні перебувають орієнтовно 120 тисяч українських військових, які намагаються убезпечити себе від потенційного прориву з території Білорусі.

Якщо 120 тисяч людей на цьому кордоні будуть заміщені французькими військами, це буде великою допомогою, адже 120 тисяч військових можуть поїхати на фронт і серйозно змінити там ситуацію,

– підкреслив колишній співробітник СБУ.

Сам Лукашенко визнає, що з української сторони все забарикадовано, перерито та перекопано мінами, різними датчиками та засідками. І він визнає, що в нього немає чим атакувати: особовий склад сухопутних сил Білорусі складає орієнтовно 12 тисяч.

З українських військових беруть приклад

Для французів, якщо їх розмістять на україно-білоруському кордоні, а також на кордоні з невизнаною Придністровською Республікою, це буде шалений досвід опосередкованої участі у бойових діях XXI століття.

Коли іноземні солдати-інструктори приїжджають в Україну, вони ретельно записують все, що говорять українські військові.

Коли говорять про те, що наші військові поїхали переймати досвід, наприклад, у Швецію або в Німеччину, ми більше використовуємо загальні поняття, які є в НАТО, – медична підготовка, евакуація, використовуємо безпечні території локації, траншеї, де можна вчитися і не бути ураженими російськими балістичними і крилатими ракетами. Але це ми вчимо, це не нас навчають,

– наголосив Ступак.

Франція про допомогу Україні: що відомо