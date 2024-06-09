"Французькі солдати в Україні": у Парижі затримали 3 громадян Молдови за графіті з трунами
Джерело:BFM TV
Напередодні в Парижі виявили графіті з трунами й надписом "Французькі солдати" в Україні. Підозрюваних уже затримали. Ними виявилися громадяни Молдови.
Графіті виявили на вулицях 7-го округу Парижа в п'ятницю, 7 червня. За словами джерела в поліції, "підозри стосуються можливого нового іноземного втручання".
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У Парижі виявили графіті з трунами
У ніч з п'ятниці на суботу в Парижі затримали трьох громадян Молдови. Їх підозрюють у створенні графіті трун з написом "Французький солдат в Україні". До речі, на цих же стінах знайдено також кириличні написи.
Під час затримання особи мали при собі латексні рукавички, балончик фарби та трафарети, що відповідають міткам.
Джерело в поліції повідомило, що "підозри стосуються можливого нового іноземного втручання". Було відкрито розслідування, аби визначити їхні мотиви та з'ясувати, чи вони пов'язані затримані з попередніми потенційними випадками іноземного втручання, які мали місце у Франції. Підозрюваних уже взяли під варту.
Під Ейфелевою вежею лишили труни
- Раніше, 1 червня, біля підніжжя Ейфелевої вежі виявили 5 трун, обгорнутих у прапори. На трунах був напис "Французькі солдати в Україні".
- Поліція вже заарештувала 3 людей. Зокрема, водія фургона, що перевозив труни. Чоловік зізнався у скоєному і розповів, що погодився за 40 євро перевезти двох людей разом з їхнім вантажем. Водій, який прибув до Парижа з Болгарії напередодні ввечері, вже перебуває під вартою в поліції.
- Згодом ще двоє підозрюваних були затримані на автовокзалі Берсі в Парижі, коли готувалися до від'їзду в Берлін. ЗМІ пишуть, що це громадяни України та Німеччини. Їх також взяли під варту.
- Ведеться розслідування для визначення можливого іноземного втручання.