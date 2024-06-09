"Французькі солдати в Україні": у Парижі затримали 3 громадян Молдови за графіті з трунами

Напередодні в Парижі виявили графіті з трунами й надписом "Французькі солдати" в Україні. Підозрюваних уже затримали. Ними виявилися громадяни Молдови.

Графіті виявили на вулицях 7-го округу Парижа в п'ятницю, 7 червня. За словами джерела в поліції, "підозри стосуються можливого нового іноземного втручання".

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У Парижі виявили графіті з трунами

У ніч з п'ятниці на суботу в Парижі затримали трьох громадян Молдови. Їх підозрюють у створенні графіті трун з написом "Французький солдат в Україні". До речі, на цих же стінах знайдено також кириличні написи.

Під час затримання особи мали при собі латексні рукавички, балончик фарби та трафарети, що відповідають міткам.

Джерело в поліції повідомило, що "підозри стосуються можливого нового іноземного втручання". Було відкрито розслідування, аби визначити їхні мотиви та з'ясувати, чи вони пов'язані затримані з попередніми потенційними випадками іноземного втручання, які мали місце у Франції. Підозрюваних уже взяли під варту.

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