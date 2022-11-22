Гримучі змії проти іранських "шахідів": на що здатні ЗРК Crotale, які Франція передала Україні

Освячені вищим керівництвом Росії та закріплені у воєнній доктрині масовані атаки на українську цивільну інфраструктуру, стали точкою неповернення та зняли табу для Заходу щодо постачання Україні сучасних систем ППО.

Незабаром на бойове чергування в Україні стануть французькі ЗРК Crotale. 24 канал проаналізував основні плюси та характеристики цих ЗРК та наскільки вони будуть корисними Україні.

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Що відомо про ЗРК Crotale і наскільки вони ефективні

Crotale – це зенітно-ракетний комплекс французького виробництва. За випуск ЗРК Crotale відповідає флагман французького оборонпрому Thales Group. Розроблений у 1970-х ЗРК пройшов кілька етапів модернізації і переосмислення. Нині цей компплекс є цілком сучасною і потужною зброєю.

Crotale або "Кроталь" у перекладі з французької – "гримуча змія". У Європі вже склалась певна традиція називати свої ракетні системи ім'ям плазунів, а тому "Кроталь" ніби є частиною великої і смертоносної родини, де також є "Мамба", італійська Aspide тощо.

ЗРК призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот. Може використовуватися для прикриття стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет та бойових порядків військ.

На що здатен ЗРК Crotale – дивіться відео:

Як і належить гримучій змії, Crotale є ЗРК малої дальності. ЇЇ базове призначення –полювати на літаки та гелікоптери, а також перехоплювати ракети, що летять на низькій висоті, наприклад, ті ж російські X-101.

Перший ешелон ППО

В умовах війни в Україні головними цілями ЗРК стануть іранські дрони-камікадзе "Шахіди". Crotale має закрити українське небо від БПЛА, а також вивільнити коштовніші ракети українських ППО для боротьби з іншими цілями.

Таким чином французькі ЗРК мають стати важливою частиною першого ешелону системи ППО України. Разом з бойовими побратимами Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide і Gepard Crotale буде відповідати за безпеку на малій дальності.

Характеристики ЗРК Crotale

Дальність стрільби: 500 – 10 000 метрів (згідно з іншими даними – до 15 000 метрів)

10 000 метрів (згідно з іншими даними – до 15 000 метрів) Висота ураження: до 6 000 метрів (згідно з іншими даними – до 9 000 метрів)

до 9 000 метрів) Кількість ракет на пусковій: 8

Час реакції: 5 секунд

Бойова частина: осколкова, спрямованої дії

Система наведення: радіокомандна з радіолокаційною або оптичною пеленгацією

Велика розбіжність ТТХ пояснюється різними типами модернізації комплексів. Які саме отримала Україна наразі невідомо.

Спершу Crotale були морськими системами та перебували на озброєнні французьких ВМС. Нині ж ЗРК еволюціонував до роботи на суходолі.

Комплекс забезпечує пуск до 8 ракет VT-1 з радіокомандною системою наведення, ракети можуть перехоплювати цілі зі швидкістю до 1800 кілометрів на годину. Кількість цілей, які можуть обстрілюватись одночасно складає до 4 одиниць, а швидкість реакції Crotale складає всього 5 секунд.

Скільки в України ЗРК Crotale

У неділю, 20 листопада, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню підтвердив, що Україні передали дві батареї ЗРК Crotale. При цьому, точно невідома кількість ЗРК. За твердженням французької преси, мовиться наразі про 3 – 4 системи. Тобто французькі ЗРК можуть одночасно оперувати 24 або 32 ракетами. Це цілком солідна кількість і це лише початок.

Вони будуть особливо корисні проти безпілотників та повітряних бомбардувань, –пообіцяв міністр оборони Франції Лекорню.

Французькі ЗМІ стверджують, що наразі у збройних сил країни на бойовому чергуванні є лише 12 ЗРК Crotale. Таким чином, Франція віддає значну частину свого арсеналу ППО. Також це є сигналом для того, що час розгортати та активізувати виробництво.

Франція створила спеціальний фонд для фінансування ЗСУ та оплачує за його допомогою поставки зброї. Як би сказав герой класичного фільму: "це початок чудової дружби".

Таким чином Франція вбиває одразу кількох "зайців" – посилює українську армію, захищає українців від геноциду, прискорює поразку Росії та нівелює її зброю. А також посилює свою обороноздатність, фінансує власну промисловість і створює нові робочі місця. Для України допомога Франції є надважливою і дуже доречною.

Чи можлива нова хвиля ракетних ударів по Україні – дивіться відео: