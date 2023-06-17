Пробили дно: жорстка реакція МЗС на репортаж французьких журналістів з позицій окупантів

Французький телеканал TF1 15 червня випустив репортаж з позицій російських окупантів, в якому навіть не вказали, що саме вони здійснюють агресію проти України. У МЗС жорстко відповіли.

У своєму трихвилинному сюжеті французи показали кадри дороги до російських позицій, а також відео з бліндажів окупантів. Окрім цього, журналісти поспілкувалися з російськими загарбниками.

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Реакція МЗС України на репортаж французьких журналістів

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував репортаж французьких журналістів з позицій російських окупантів.

Репортаж TF1Info про те, що російські війська планують знищити ще більше міст на окупованих територіях України, досяг нового дна журналістики. Вони вихваляють так звану міць російської армії. Це ганьбить тих, кого вони вбили,

– наголосив Ніколенко.

Окрім цього, він повідомив, що журналісти TF1Info відвідали окуповані території України, порушуючи закони нашої держави.

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Французькі журналісти не згадали агресію Росії у репортажі

У репортажі TF1Info окупанти:

розповіли, як використовують боєприпаси й дрони проти українських військових;

показали як завдають удари зі стрілецької зброї по лінії фронту, де перебувають наші захисники.

Попри таке широке висвітлення життя загарбників, у закадровому начитуванні французькі журналісти телеканалу жодного разу не нагадали, що агресором у війні проти України є саме Росія.

Також вони не згадали жодних суттєвих фактів, окрім того, що армія країни-терористки очікує контрнаступу Збройних Сил.

Варто зауважити, що у квітні журналісти іншого французького телеканалу France 24 зняли сюжет з табору, де проходять підготовку російські війська. Репортаж зняли на тимчасово окупованих територіях України за 30 кілометрів від лінії фронту.

У цьому сюжеті також не було згадок про те, що російські військові ведуть збройну агресію проти України. Натомість там можна знайти елементи кремлівської пропаганди. Після скандалу представники телеканалу перепросили за сюжет та видалили його з мережі.