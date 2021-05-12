Услід за фрегатом США: у Чорне море зайшов французький корвет

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Французький корвет F796 Commandant Biro 11 травня увійшов в акваторію Чорного моря. У 2019 році він вже бував у Чорному морі й навіть кілька днів "гостював" в українській Одесі.

Джерело:

"Думская"

Наразі точна мета візиту фрегата в Чорне море невідома, але вона може бути пов'язана з наміром Франції продемонструвати підтримку України на тлі ескалації з боку Росії.

До слова Прикордонники провели спільні навчання з фрегатом морської охорони США: відео

Детальніше про корвет F796 Commandant Biro

  • Судно перебуває в складі Військово-морських сил Франції ще з 1984 року й базується в містечку Тулон на півдні Франції.
  • Корвет названий на честь Роджера Біро – командира французького корвету "Мімоза", який німці потопили в 1942 році в ході Другої світової війни.
  • F796 Commandant Biro має на озброєнні 100-міліметрову гармату Mle 68, пару 20-міліметрових зенітних гармат F2, 4 кулемети калібру 12,7, 4 торпедні апарати й 4 пускові установки з ракетами "Екзосет".


Французький корвет F796 Commandant Biro / Фото "Думская"

Фрегат США в Чорному морі