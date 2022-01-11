Французький телеканал позначив на мапі окупований Крим "російським"

Ще один канал оскандалився, позначивши український Крим територією Росії. Цього разу інцидент стався на французькому телеканалі France Télévisions.

Окупований півострів з'явився у відеосюжеті про ситуацію на сході України.

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У сюжеті "Україна: в армійських траншеях на кордоні з Росією" з'явилася мапа, яка ілюструвала події 2014 року. На ній Крим спочатку позначили частиною української території, а згодом – тим самим кольором, що й територія Росії.

Водночас тимчасово неконтрольовані урядом частини території Донецької та Луганської областей у сюжеті виділили окремим кольором.



Окупований Крим позначили "російським" / Скриншот France Télévisions.

Як це пояснили представники каналу

Неназвана співробітниця посольства України у Франції у фейсбуці розповіла, що спілкувалися з редакцією каналу. Як передає її слова "Крим.Реалії", представники телеканалу вибачилися, повідомивши, що ця ситуація виникла через технічну помилку.

За її словами, графічний підрядник припустився технічної помилки (відсутнє штрихування анексованого Криму та зазначення невизнання анексії міжнародною спільнотою), але це жодним чином не відображає позицію телеканалу щодо українського Криму.

На жаль, такі прикрі ситуації трапляються навіть із порядними журналістами та адекватними медіа. Зазначимо, що контент навколо української тематики на France Télévisions загалом збалансований і коректний. Продовжуємо стежити за дотриманням принципу "нульової толерантності" до перекрученого відображення тимчасово окупованого Криму,

– мовиться у повідомленні.