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      Французький військовий корабель увійшов в Чорне море: фото

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      Французький мінний тральщик Capricorne увійшов в Чорне море
      Французький мінний тральщик Capricorne увійшов в Чорне море / Фото з відкритих джерел

      Мінний тральщик військово-морських сил Франції M 653 Capricorne у четвер, 21 березня, пройшов протоку Босфор і ввійшов в акваторію Чорного моря.

      Команда тральщика M 653 Capricorne – 49 військових моряків, серед них 5 офіцерів, повідомляє "Думская".

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      Зазначимо, це вже другий у 2019 році візит корабля НАТО до Чорного моря. Першим наприкінці лютого прибув до Одеси американський ракетний есмінець DDG75 Donald Cook.


      Французький мінний тральщик увійшов в Чорне море/ Скірншот dumskaya.net

      Що це за корабель?Французький мінний тральщик класу Eridan поповнив ВМС Франції у серпні 1987 року. При патрулюванні корабель здатний розвивати швидкість до 18 вузлів, оснащений двома самохідними підводними апаратами для пошуку і знищення мін PAP-104 Мод4 і Bofors Double Eagle Mк2, має систему артилерійсько-кулеметного озброєння, а також радіолокаційну станцію та гідроакустичну систему.

      Зазначимо, НАТО підсилило свою присутність у Чорному морі після захоплення Росією українських кораблів на Азові. Це вже другий захід корабля НАТО у Чорне море. Так, у порт Одеси 25 лютого увійшов американський есмінець USS Donald Cook, а покинув його 27 лютого. Корабель взяв участь у навчаннях військово-морських сил Туреччини. "Дональд Кук" – третє американське військово-морське судно, яке провело операцію у Чорному морі в 2019 році. Його візит в Одесу був четвертим заходом суден США в цей порт з січня 2018 року.

      Окрім того, в грудні 2018 року у Чорне море увійшов корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Візит відбувся в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, яких вдалось досягти ще 21 листопада 2018 року під час візиту до Лондона Міністра оборони України Степана Полторака. Однак Британія виконала обіцянку раніше через захоплення Росією українських моряків у нейтральних водах Чорного моря.

      Чому у регіоні виникла ескалація?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Франції НАТО Чорне море Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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