Тепер без техніки: офіцер ЗСУ розповів, як змінились російські штурми на Сході

Російська армія не зменшує темпи наступальних дій на Сході України. Вони перейшли до нової тактики, якій стало дещо важче протидіяти.

Попри активні наступальні дії впродовж літа, окупанти досі залишаються активними та вчаться на своїх помилках. Детальніше про ситуацію полі бою 24 Каналу розповів Володимир Назаренко – офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж".

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Ситуація на фронті складна

На Сході України тривають активні бойові дії. Росіяни продовжують свою літню кампанію, намагаючись до настання несприятливих погодних умов захопити якомога більше територій.

Ворог продовжує нав'язувати контакт, тобто ситуація справді критична, складна. Надзвичайно важко бійцям, особливо піхотинцям, відбивати спроби штурмів ворога. Противник багато вчиться на своїх помилках. Якщо ще минулого року вони штурмували з'єднаннями бронетехніки, то зараз здебільшого діють малими групами,

– розповів Володимир Назаренко.

Про зміну тактики окупантів вже згадувало багато українських військових. Використовуючи тепер малі групи, росіяни сподіваються окупувати більше територій. Крім того, загалом відчутною є перевага ворога у живій силі.

"Вони можуть дозволити собі ставитися до власних бійців як до рабів, щоденно відправляючи їх штурмувати ті чи інші посадки. Ще є відголос літньої кампанії, коли ворог намагається маскуватися у високій рослинності, пробувати просуватися на зарослих полях, щоб це не було помітно. Всі свої дії ворог прикриває величезною кількістю дронів зі скидами", – зазначив офіцер артилерії.

Росіяни намагаються запускати свої ударні дрони на десятки кілометрів в тил Сил оборони, що створює додаткову складність. Проте наші військові активно користуються засобами радіоелектронної боротьби. А розвідувальні дрони допомагають артилеристам ефективно знищувати ворожі цілі.