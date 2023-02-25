На фронті помітили російського ієромонаха, засудженого за розбещення 53 дітей

Серед російських окупантів є чимало ув'язнених чи засуджених. Зокрема, на фронті помітили ієромонаха РПЦ, який розбещував дітей.

Так, журналісти помітили на фронті Юрія Абрамова – це ієромонах Російської православної церкви Спірідон.

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Розбещував десятки дітей

У 2021 році суд Росії засудив його до 18 років колонії у справі про розбещення 53 дітей. Однак у 2023 ґвалтівника впізнали на відео з українського фронту.

У мережі пишуть, що так виглядає соціальний ліфт Росії. Ймовірно, ієромонаха завербували до ПВК "Вагнера", оскільки його очільник Пригожин збирає туди зеків, обіцяючи амністію.

Втрати ворога – шалені

Від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" уже поповнили 147 470 російських військових. Це приблизна статистика, адже точно підрахувати втрати у зонах ведення активних бойових дій надзвичайно складно. Втрати вбитими та пораненими вже можуть сягнути і 200 тисяч. Лише за добу 24 лютого ЗСУ ліквідували 650 бійців.

Крім того, нещодавно в Україні ліквідували окупанта Андрія Максака, який був заступником начальника штабу окупаційних військ із так званої псевдореспубліки на Донбасі. "Бавовна" прилетіла йому просто в ліжко, коли він спав у підвалі.