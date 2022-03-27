На фронті тяжко поранили оператора 24 каналу Олександра Навроцького
Російські окупанти продовжують свої підлі удари по Україні. В зоні бойових дій отримав важке поранення оператор 24 каналу Олександр Навроцький.
Оператор отримав важке поранення у ногу. Під обстріл ворожих "Градів" на Київщині він потрапив, коли знімав сюжет, повідомляє 24 канал.
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Зараз Олександр у госпіталі в задовільному стані, але, щоб стати на ноги в прямому сенсі, потрібне дороге лікування й реабілітація. Ми, його найближчі друзі, зробимо максимально все, аби він знову був у строю, однак без вашої допомоги не обійтися,
– кажуть друзі Олександра.
Вони просять допомогти зібрати гроші на лікування. У пригоді стануть навіть кілька гривень.
Реквізити Олександра Навроцького та його батька для допомоги:
Навроцький Олександр Леонідович:
Монобанк 4441 1144 6480 9506
Навроцький Леонід Іванович (батько):
Приватбанк 4149 6293 5341 0988
Поранення Олександра Навроцького: дивіться відео