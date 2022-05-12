На фронті вже активно використовується зброя від іноземних партнерів – Міноборони

Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. А допомагає їм у цьому зброя, надана іноземними партнерами, яку наші бійці вже активно використовують на фронті.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу. Вона зауважила, що наші військові використовують не лише "Джавеліни" та "Стінгери" на фронті. Також в оснащенні наших військових 155-міліметрові гаубиці.

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Україна увійшла в період ритмічного постачання зброї

Ми працюємо над пришвидшенням темпів отримання допомоги, оскільки це життя наших воїнів. Велику кількість озброєння ми вже отримали. Але наразі ми увійшли у період ритмічного постачання озброєння Україні,

– розповіла вона.

Вона зазначила, що на базі Рамштайн 26 квітня керівники оборонних структур провели історичну зустріч. Тоді представники 40 країн визначили для себе нові цілі. І мовиться не про зупинку країни-агресорки, а перемогу над нею.

"Наразі розглядається пакет допомоги, який надійде у рамках ленд-лізу. Ми отримуємо підтримку від Європейського союзу та інших держав. Тобто, ми входимо у нову фазу війни", – зазначила Маляр.

Вона додала, що країна-агресорка загнала себе у непросте становище. В ньому вона просто не зможе боротися у "війні оснащень". Але варто розуміти, що поки надходить необхідна зброя, на Україну очікує кілька важких тижнів, якщо не місяців.

Ганна Маляр підкреслила, що під час першої фази надзвичайно важливою була допомога волонтерів. Вони, наголошує заступниця міністра оборони, блискавично реагували на потреби військових.

Зараз же мовиться про необхідність забезпечити майже мільйон військовослужбовців в Україні. Мовиться про регулярну армію, а також бійців ТрО. Тож у Міністерстві оборони внесли певні корективи. Зокрема, наголосили на важливості розвитку власного виробництва.

"Виробники вже завантажені військовими замовленнями до кінця року. Крім того, оборонне відомство закуповує захисне спорядження з-за кордону", – додала вона.

А тим часом російські окупанти продовжують втрачати як свій особовий склад, так і техніку під час війни. Відразу ж зазначимо, що усі ці цифри приблизні, адже в місцях ведення активних бойових дій неможливо вести точний підрахунок.

Актуальні втрати ворога

Станом на 11 травня українським військовим вдалося знищити понад 26 350 російських загарбників. І лише за минулу добу наші бійці відправили до статусу "двохсотих" 350 ворожих бійців.

Що ж стосується техніки, то на балансі армії Росії її стало менше. Мовиться про 1187 танків, 2856 бойових броньованих машин, 528 артилерійських систем, 185 РСЗВ, а також 87 засобів ППО.

Вдалося знищити також 199 літаків, 160 гелікоптерів, 390 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 94 крилаті ракети. Крім того, на дно пішли 12 суден.

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