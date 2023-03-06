На фронті вже була вся номенклатура: військовий експерт про проблеми росіян з бронетехнікою

Ситуація з бронетехнікою в росіян виглядає дуже погано. Ми вже побачили на цій війні всю номенклатуру танків T-90 та T-72.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Він зазначив, що танк T-90 це дуже глибока модернізація танку T-72. На початку 90-х, коли він зʼявився, то так й називався "танк Т-72, проте модифікації". Тоді Борис Єльцин видав указ і його перейменували в танк Т-90.

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"Ми бачили його найсучаснішу модифікацію. Ми бачили взагалі всі модифікації танків Т-72. Це були не найдосконаліші машини. Проте у великій масі вони досить ефективні", – пояснив військовий експерт.

Компенсувати ту кількість, яку вони втрачають, – фізично неможливо. Навіть сьогодні оцінюється потенціал відновлення техніки у 20 – 25 машин на місяць. При умові, що вони знімають з консервації старі танки,

– розповів Крамаров.

За його словами, Центральне розвідувальне управління США зробило звіт, який був поданий на початку 2023 року. В ньому йшлося про цивільні товари, які постачаються в Росію, й можуть використовуватися в тому числі для заміщення підсанкційних товарів, що використовуються для вироблення військової техніки.

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"Як приклад, можу сказати, що в одному з російських БПЛА, в ньому взагалі знаходився обʼєктив від цивільного фотоапарату Nikon, який кожен з нас може придбати. Проте він мав ефективність, працював й допомагав нашому ворогу", – наголосив військовий експерт.



Він зазначив, що при цьому неправильно казати, ніби техніки в росіян залишилося мало. Адже зараз на 30-кілометровому напрямку Бахмута можна побачити, що Росія кидає все найсучасніше, що в них залишилося.

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