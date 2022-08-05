За час служби пройшов всі звання: на Сході загинув полковник Олег Дегтярьов

5 серпня 2022 , 17:13
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Джерело:

Угруповання Об'єднаних сил

Україна у війні проти російських загарбників втратила ще одного героя. На фронті загинув полковник Олег Дегтярьов.

Полковник загинув, коли надавав допомогу своїм підлеглим

У пресслужбі Угруповання Об'єднаних сил розповіли, що полковник Олег Дегтярьов загинув у бою. Полковник був командиром бойової військової частини, яка боронить Україну на Сход.

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Олег Дегтярьов загинув під час надання допомоги своїм підлеглим на найнебезпечнішій ділянці удару противника.


Загинув полковник Олег Дегтярьов / Фото Угруповання Об'єднаних сил

Як розповіли в Угрупуванні Об'єднаних сил, Олег Дегтярьов за час військової служби пройшов всі звання від лейтенанта до полковника.

Особовий склад, який знаходився під командуванням полковника Дегтярьова, завжди відзначав його велике, щире серце й уособлював його постать насамперед із людяністю. До кожного військовослужбовця Валерійович, так його поміж собою називали офіцери, мав свій індивідуальний підхід. За будь-яких обставин вислухає. Порадить. Допоможе. Його слухали. Йшли за порадою,
– йдеться у повідомленні.

В Угрупуванні Об'єднаних сил додали, що Олег Дегтярьов присвятив життя підготовці та навчанню професійних військових, "які обов’язково помстяться за його смерть!"

Загиблі герої України

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Автор: Михайло Гема