Двоє дітей не дочекалися батька з війни: на фронті загинув розвідник з Одещини

На війні з Росією загинув командир відділення БпАК розвідвзводу Юрій Гулій. Вдома на Одещині Героя не дочекалися дружина й двоє діток.

Військовий загинув 2 серпня під час виконання бойового завдання із захисту нашої Батьківщини. Трагічну звістку повідомий міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

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Військовий Юрій Гулій загинув на фронті

Міський голова розповів, що Юрій Гулій народився у Словʼянську, в Луганську він здобув освіту за фахом режисера-постановника, а своє кохання зустрів в Одесі.

Молода родина розпочала своє життя у Слов'янську, але 2014 року, після російського вторгнення в Україну, переїхала до Ізмаїла, рідного міста жінки. Первістком став син, з часом народилась донька, яка цього року має стати першокласницею.

А в 2022 році, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Юрій Михайлович сказав дружині: "Я не буду чекати, поки вони прийдуть руйнувати і цей дім," – та пішов захищати рідну землю,

– розповів Андрій Абрамченко.

Юрій Гулій був у "гарячих точках", отримав поранення під Соледаром та Бахмутом. Військовий був нагороджений відзнакою "Ветеран війни" (учасник бойових дій), Відзнакою Президента України "За оборону України" та Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Сталевий хрест".

Громада Ізмаїла, Ізмаїльська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття сім'ї та близьким загиблого Захисника України. Розділяємо біль Вашої втрати… Вічна пам'ять і вічна слава Українському Воїну, який до останнього подиху захищав рідну Україну і право кожного з нас на життя!

– написав Абрамченко.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Гулія. Вічна пам'ять Герою!