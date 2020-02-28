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      Фройд би плакав: експомічник Путіна Сурков ображений

      -
      Владислав Сурков / gettyimages.com

      Владислав Сурков дав інтерв'ю, де в досить радикальною і дотепній формі повідомив, що України не має. Текст правда хороший, але тут ось яка справа.

      Чуть меньше ста лет назад не менее остроумный Зигуменд Фрейд опубликовал статью, в которой достаточно интересно описал механизм сознательного вытеснения.

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      Она называлась "Отрицание", и в ней старик Зигмунд рассказывает, как через радикальное отрицание мышление освобождается от напряжения, обусловленного невозможностью достичь чего-либо в реальной жизни. Дело в том, говорит Фрейд, что впуская тот или иной объект или субъект в свою жизнь, человек оценивает не только его привлекательность и нужность, но и насколько он доступен и позволяют ли обстоятельства им завладеть. И самый ранний способ справляться с недоступным – отказ принять его существование. Во взрослом возрасте отрицание – это нечто среднее между желанием владеть, осуждением за то, что это невозможно и наконец защитным рефлексом от собственных мучений.

      Владиславу Суркову тяжело и неприятно осознавать тот факт, что Украина – та, на которую он потратил столько сил, – ему недоступна. Он понимает и уже открыто признает, что добровольно Украина не будет в составе какой-либо геополитической формации с Российской Федерацией. Более того, он находится на стадии, когда открыто признает, что даже к братскому союзу Украину придется склонять принудительно.

      Владиславу Суркову обидно. Мы его понимаем. Отрицание неприятной реальности во исполнение своих желаний очень распространено у маленьких детей.

      Но с этим придется смириться. Это интервью еще раз доказывает, что Украина не просто есть, но именно такая – свободная и открытая – еще более привлекательна.

      А в целом интервью хорошее. Особенно в части медитации.

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      Автор: Мустафа Найєм
      Теги: Новини України Публікації Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Російська пропаганда Психологія
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