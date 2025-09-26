Наразі зберігається надія на зростання біткойна, та водночас інвестори очікують початок альтсезону. Тож як реагує крипторинок та на що сподіватися далі – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Рішення ФРС та очікування

У ФРС знизили ключову ставку на 25 базисних пунктів, це перше зниження за майже рік. Хоча рішення мало стимулювати ринок, очікуваного стійкого зростання не відбулося. Однією з причин стало те, що голова ФРС Джером Пауелл заявив про обережний підхід до різкого зниження ставок, але натякнув на можливість подальших кроків у цьому напрямку.

Ставка була знижена через зростання безробіття у США до 4,3%, а середня кількість нових робочих місць за останні три місяці склала лише 29 тисяч. Це робить кредити та позики доступнішими, що потенційно стимулює економічну активність.

Засідання ФРС показало, що думки її членів щодо подальшого зниження ставок розділилися: 10 з 19 очікують ще два пониження на засіданнях 29 жовтня та 10 грудня.

Реакція крипторинку

Після зниження ставки, ринок криптовалют відреагував стримано, адже новини були заздалегідь закладені в ціну. Лише наступного дня біткойн здійснив підйом, продемонструвавши зростання на 1,5%. Проте вже наступного тижня відбувався різкий розворот: біткойн опустився до рівня 111 000 доларів, а ефіріум впав до 4000 доларів.

За даними Coinglass, за одну добу, 25 вересня було ліквідовано понад 577 мільйонів доларів позицій, з яких 514 мільйонів доларів становили довгі позиції.

Таким чином, навіть короткочасний імпульс зростання не зміг втримати позитивну динаміку. Переоцінені довгі позиції в умовах високої волатильності стали фактором різкого зниження, тож інвесторам варто діяти обережно та мати довгострокові плани.

Прогнози ціни біткойна

Наразі на основі технічного аналізу та історичної поведінки криптовалюти можна виділити два основні сценарії розвитку подій, які більше проявляться в період між 24 – 29 вересня.

Позитивний сценарій. Ціна відскочить від рівня 112 000 до 113 860 доларів, після чого можливий локальний відкат до 111 тисяч доларів. Це створить короткочасну бічну паузу та можливий розворот. Далі очікується прорив основного опору 116 900 – 117 900 доларів та рух до 120 тисяч доларів, з повторним текстом зони як підтримки та подальшим зростанням до нового історичного максимуму близько 130 тисяч доларів.

Ціна відскочить від рівня 112 000 до 113 860 доларів, після чого можливий локальний відкат до 111 тисяч доларів. Це створить короткочасну бічну паузу та можливий розворот. Далі очікується прорив основного опору 116 900 – 117 900 доларів та рух до 120 тисяч доларів, з повторним текстом зони як підтримки та подальшим зростанням до нового історичного максимуму близько 130 тисяч доларів. Негативний сценарій. Після відскоку від 112 000 до 113 860 доларів можливий пробій підтримки 109 500 – 112 000 доларів. Згодом ціна може знизитися до 107 550 – 106 600 доларів, а пізніше до 105 000 – 104 000 доларів з потенційним тестом 101 260 – 99 300 доларів.

Чого очікувати далі?

Попереду ще два засідання ФРС, на яких, ймовірно, знизять ставки. Це може підвищити інтерес до ризикових активів, зокрема криптовалют. Водночас ринок залишається нестабільним та короткострокові коливання неминучі. Внутрішні розбіжності в комітеті ФРС створюють невизначеність щодо майбутніх кроків.

Інвесторам варто уважно стежити за діями регулятора та їх заявами. Однак довгострокові перспективи мають кращий вигляд завдяки високому інституційному попиту до крипторинку. Останні дні вересня дадуть чіткіше розуміння напрямку руху ціни.

Водночас варто бути обережним та мінімізувати ризики, купувати криптовалюту частинами за стратегією DCA – так великі інвестори збалансовують портфель та контролюють середню ціну покупки.