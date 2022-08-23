фсб готує серію терактів з масовими жертвами у росії, – Данілов

Жорстокість та цинізм росії не припиняє вражати. Так, спецслужби держави-агресорки готують серію терактів у власній країні.

росія – це країна, якій байдуже на своїх громадян. Спецслужби замість того, щоб покращувати життя населення, готуються масово його вбивати.

Читайте також "Час для магії": як російська фсб підробила військове посвідчення "вбивці дугіної"

дугіна була першою в серії терактів, – Данілов

Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. дугіна – перша в цьому ряду,

– заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що Україна не причетна до вибуху автомобіля доньки "натхненника" владіміра путіна алєксандра дугіна. Адже наша держава не вбиває цивільних – цим займається росія.

Данілов також пояснив навіщо російським правоохоронцям вбивати своє населення. Причина, як завжди, – у війні проти України. Кремль хоче мобілізувати якомога більше людей до участі у бойових діях. Крім того, підтримка війни серед росіян падає. Тому спецслужби намагаються всіляко її підняти, пробудивши серед населення ненависть до українців.

Цікаво Після інциденту з дугіною на Рубльовці почали продавати маєтки

Коротко про вбивство дар'ї дугіної

20 серпня автомобіль доньки дугіна вибухнув прямо посеред руху. Дівчина та водій загинули на місці події, а російські правоохоронці знайшли в автівці вибухівку. Цікаво, що в цій машині мав їхати й сам дугін, але в останній момент ідеолог "русского міра" сів в іншу.

За цим фактом відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство.

російські пропагандисти одразу почали звинувачувати в цьому Україну. Згодом російська фсб заявила про причетність до вибуху українки Наталії Вовк, яка наступного дня буцімто разом з донькою виїхала в Естонію. Щоб ще більше "прикрасити" цю історію, росіяни заявили, що ця жінка служить у полку оборонців Маріуполя.

Бійці "Азову" вже спростували цю інформацію й заявили, що Наталія Вовк ніколи не належала до їхнього полку. Водночас в Офісі Президента висловили іронічне здивування, чому на місці аварії не знайшли "візитівку Яроша".

Дивіться більше – у фсб росії заявили, що дугіну вбила українка: відео