ФСБ може вербувати молодих українців у разі втрати контролю над окупованими територіями, – ISW
Джерело:ISW
Росія може намагатись вербувати українську молодь на тимчасово окупованих територіях України. До таких дій окупанти вдаватимуться на випадок, якщо Росія втратить контроль над деякими окупованими територіями.
Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що росіяни хочуть використати нашу молодь для своїх цілей. Так, вони, ймовірно, залучили російську ФСБ у спробах переслідувати молодь.
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До яких дій щодо молоді вдається Росія
Кремль на тимчасово окупованих територіях України хоче використати нашу молодь для правоохоронних і контрпартизанських цілей.
Як доказ ISW пригадує, що директор російського ФСБ Алєксандр Бортніков провів нараду під назвою "вдосконалення протидії тероризму у сфері освіти та молодіжного середовища". Стосувалась вона й української молоді на тимчасово окупованих територіях. На зустрічі був і Герасимов. Учасники обговорювали, як реалізувати програми "протидії екстремістським настроям серед молоді, в тому числі на окупованих територіях України".
Ба більше, колаборант Балицький заявив, що нібито Росмолодь контролює розвиток масштабної "освітньої" програми "Генерація Півдня" в окупованій частині Запорізької області. Діяльність мають проводити у "творчій та патріотичній роботі".
Російська окупаційна влада, ймовірно, продовжить зусилля, спрямовані на молодь в окупованій Україні, щоб розширити соціальний контроль на окупованих територіях,
– заявили в ISW.
Путін хоче залучити окупантів на виборах
- В ISW пояснили, навіщо партія Путіна "Єдина Росія" хоче залучити у виборах 2023 – 2024 років військових, які брали участь у війні в Україні. Зокрема, так Кремль хоче утвердитись як провоєнна партія.
- Аналітики американського інституту вивчення війни зауважили, що залучення військовослужбовців як політичних кандидатів під час війни є типовим для суспільства, яке проводить вибори, незалежно від того, наскільки чесними чи важливими вони є.
- Проте в ISW також вважають, що російський диктатор прагне використати окупантів як публічне обличчя партії, щоб їх підтримали військові та члени їхніх родин. Так, Кремль хоче утвердити свою партію, як таку, що очолює провійськовий рух.