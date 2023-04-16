ФСБ може вербувати молодих українців у разі втрати контролю над окупованими територіями, – ISW

Росія може намагатись вербувати українську молодь на тимчасово окупованих територіях України. До таких дій окупанти вдаватимуться на випадок, якщо Росія втратить контроль над деякими окупованими територіями.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що росіяни хочуть використати нашу молодь для своїх цілей. Так, вони, ймовірно, залучили російську ФСБ у спробах переслідувати молодь.

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До яких дій щодо молоді вдається Росія

Кремль на тимчасово окупованих територіях України хоче використати нашу молодь для правоохоронних і контрпартизанських цілей.

Як доказ ISW пригадує, що директор російського ФСБ Алєксандр Бортніков провів нараду під назвою "вдосконалення протидії тероризму у сфері освіти та молодіжного середовища". Стосувалась вона й української молоді на тимчасово окупованих територіях. На зустрічі був і Герасимов. Учасники обговорювали, як реалізувати програми "протидії екстремістським настроям серед молоді, в тому числі на окупованих територіях України".

Ба більше, колаборант Балицький заявив, що нібито Росмолодь контролює розвиток масштабної "освітньої" програми "Генерація Півдня" в окупованій частині Запорізької області. Діяльність мають проводити у "творчій та патріотичній роботі".

Російська окупаційна влада, ймовірно, продовжить зусилля, спрямовані на молодь в окупованій Україні, щоб розширити соціальний контроль на окупованих територіях,

– заявили в ISW.

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