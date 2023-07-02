Пригожина однозначно приберуть, – генерал СБУ в запасі припустив, коли вб'ють заколотника

Після невдалої спроби "перевороту" вагнерівців Євгєнія Пригожина можуть вбити. Заколотника ліквідують, коли він передасть усі повноваження та інформацію, якою володіє.

Таку думку 24 Каналу озвучив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. За його словами, Пригожина вб'ють попри усі гарантії безпеки, які йому обіцяли.

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Пригожин нажив собі ворогів

Віктор Ягун припустив, що Пригожин знає дуже багато таємниць російської влади. Зокрема, як повідомляють деякі джерела, власнику ПВК "Вагнера" відомо про активи диктатора Владіміра Путіна.

Пригожина однозначно приберуть. Він не потрібен зараз. Але триває момент передачі усіх повноважень та інформації, змінюється кінцевий бенефіціар. Коли все завершиться, попри всі гарантії, які давалися Пригожину, думаю, його приберуть,

– переконаний він.

Генерал-майор СБУ в запасі підкреслив, що зараз Пригожин намагається залягти на дно. Однак зараз навіть найближче оточення незадоволене діями ватажка зеків.

Ягун про ліквідацію Пригожина: дивіться відео

Доля ПВК "Вагнера"

По всій Росії зняли вивіски та надписи про вагнерівців, однак пункти вербування досі працюють на території країни-агресорки. Для Кремля дуже важлива така структура як ПВК "Вагнера", яка воювала в Африці, Сирії.

Структура під виглядом ПВК, яка ніколи не була ПВК, що визнав сам Путін, дуже потрібна Росії. Вони не можуть її просто так позбутися, до них вже звернулися деякі представники африканських країн. Можуть змінити диригента, але оркестр має залишитися. Яка буде назва – не має значення,

– вважає Ягун.

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