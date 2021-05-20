Низка підрозділів ФСБ Росії керує "інститутом злодіїв в законі", – Мартиненко

Поліція затримала двох найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні. Вони здобули свої високі "звання" від топ-представників російського криміналітету.

Безумовно, що зв'язки з "Умкою" та "Лашем Сван" й іншими кримінальними авторитетами ведуть до Росії. Про це в ефірі повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

До теми Поліція затримала 2 найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"

За його словами, потрібно не забувати, що так званий "інституту злодіїв у законі" створили ще за радянських часів. Спочатку його організували для того, щоб контролювати осіб, які перебувають за ґратами, а надалі він просто розростався.

Там цілі підрозділи ФСБ (Федеральна служба безпеки – 24 канал) Росії керують чи мають дуже близькі зв'язки з так званим "інститутом злодіїв в законі",

– зазначив Мартиненко.

Він зауважив, що немає такого варіанту конструкції злочинної спільноти, крім тих, які мають корені чи зв'язки з російським криміналітетом.

"Умка" і "Лаш Сван" дуже відомі серед криміналітету

"Умка" і "Лаш Сван", як відзначив радник міністра, це дуже відомі люди у кримінальному світі: не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Вони контролювали низку регіонів: створювали величезні злочинні спільноти з різними напрямками діяльності та координували їхню роботу в декількох областях.

"Говорити про обмеження в якомусь одному напрямку (їхньої роботи – 24 канал) не можна. Адже кримінальний світ максимально широкий: з усіма сферами, де є кримінал і відсутня державна регуляція", – додав Мартиненко.

Мартиненко розповів про "злодіїв в законі": дивіться відео

Коротко про затримання впливових "злодіїв в законі"