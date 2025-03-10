ФСБ почала масово забороняти українцям в'їзд до Росії на 50 років, – ЗМІ
- Українцям масово забороняють в'їзд до Росії на термін від 20 до 50 років, громадяни отримують відмови в аеропорту "Шереметьєво".
- Про заборону можна дізнатися лише через кілька місяців з баз даних білоруського МВС або через запит ФСБ.
Громадянам України, які намагаються потрапити до Росії, масово забороняють в'їзд. За словами самих українців, ця ситуація носить системний характер.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання The Moscow Times.
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У "Шереметьєво" українці масово отримують відмови
Українці, які намагаються потрапити до Росії, стикаються не лише з допитами та обшуками на митниці, а й з отриманням масових заборон на в'їзд терміном від 20 до 50 років.
Про цю тенденцію розповідають учасники чату "Відмовники Шереметьєво", у якому вже понад 7300 осіб.
Цікаво, що про саму заборону відмовники дізнаються не одразу і відповідних відміток у паспорті їм не ставлять. Лише за кілька місяців відомості про заборону можна отримати з баз даних білоруського МВС або через запит ФСБ.
Зазначається, що бази даних МВС Білорусі синхронізуються з базами ФСБ, через що заборона на в'їзд фактично поширюється й на Білорусь.
Довідка. Згідно з рішенням уряду країни-агресорки, українці можуть перетинати російський кордон тільки через аеропорт "Шереметьєво" і автомобільний пункт пропуску "Лудонка" на кордоні з Латвією в Псковській області.
Візовий експерт підтвердив журналістам проблеми на кордоні в українців. За його словами, терміни отримуваних ними заборон на в'їзд становлять від 20 років, але набагато частіше зустрічається 50-річна заборона.