Перед нападом за групами фсб в Україні були закріплені цілі регіони і мережі "сплячих агентів"

Підпільна філія фсб була глибоко залучена в план кремля щодо нападу на Україну. Агенти переконували свої кураторів, мовляв, Київ швидко впаде.

Перед вторгненням фсб розширилось в Україні, один з них навіть мав доступ до Верховної Ради. Про це ЗМІ пишуть, посилаючись на українських та західних силовиків.

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За фсб були закріплені цілі регіони

З 30 офіцерів у 2019 році чисельність департаменту зросла до 160 напередодні вторгнення в Україну. Ба більше, за групами фсб були закріплені регіони та мережі сплячих агентів всередині країни.

Українські офіційні особи аналізують, що нарощення агентури було раннім попередженням про те, що росія готується до нападу.

У виданні зазначають, що відділення фсб протягом багатьох років проводило таємні операції, аби проникнути в українські інституції, заплатити проросійським політикам і запобігти виходу країни з орбіти москви.

фсбшники навіть облаштували житло в Києві

Українські служби перехопили розмови, де офіцери фсб розпитують у колег про квартири та інші місця, які вони можуть використовувати як безпечні будинки, резиденції або бази операцій.

За кілька днів до нападу інформаторам фсб наказали покинути столицю, але залишити ключі від своїх резиденцій для прибуття російських оперативників.

Детальніше – перед 24 лютого фсб облаштувала житло у Києві, – WP: відео