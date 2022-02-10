ФСБ затримала студента з Волині та ще 13 осіб: звинувачують в організації "мінувань"

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання в російських регіонах 14 осіб. Вони начебто причетні до розсилки повідомлень про замінування та загрози вибухів в закладах освіти як в Росії, так і на окупованих територіях.

У ФСБ кажуть, що була спільна робота російських та закордонних правоохоронних органів. Вони, мовляв, з'ясували, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих сваттингових інтернет-спільнот.

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Одним з "організаторів" назвали 18-річного українця

Одним з "організаторів та адміністраторів" назвали 18-річного українця Антона Осипчука, уродженця Волині.

Хлопець навчається на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України у Києві.

Антона Осипчука затримала ФСБ / Фото РИА Новости

Повідомлення про "мінування" надходили наприкінці 2021 – початку 2022

У ФСБ повідомили, що повідомлення про можливі вибухи надходили наприкінці 2021 та на початку 2022 року. Вони стосувались начебто будівель освіти, охорони здоров'я, органів влади та управління, транспортної інфраструктури на територіях Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Молдові, а також окупованого Донбасу.

Помилкові терористичні загрози поширюються злочинцями з метою дестабілізації ситуації в Росії та суміжних державах, вимагання грошових коштів та з хуліганських спонукань,

– пояснили у ФСБ.

У ТАСС оприлюднили відео затримання "диверсантів"

Інформагентство ТАСС оприлюднило відео затримання "диверсантів". На кадрах молоді хлопці запевняють, що вони прості "учні", проте одразу зізнаються, що вони здійснювали мінування.

Я використовував соцмережі, зокрема, телеграм, а також пошту. Я вважав, що дію анонімно, проте мене затримали правоохоронні органи. За вчиненим шкодую і обіцяю більше цього не робити,

– сказав один із затриманих.

Ще один хлопець розповідає, що отримував "замовлення" на мінування шкіл. У шаблони він просто вписував номер.

Дивіться відео затримання / Відео ТАСС:

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Відносно українця Осипчука та затриманих порушили кримінальні справи, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.