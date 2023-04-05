У Росії заявили про збиття українського літака: пілота начебто затримали

Ввечері середи, 5 квітня, ФСБ країни-терористки видало нову заяву щодо своєї начебто перемоги. Силовики Росії заявили, що у Брянській області впав український літак.

Ба більше, в Росії наголосили, що зуміли навіть затримати українського пілота. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на прикордонну службу ФСБ, пише 24 Канал.

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Літак був легкомоторним

Однак, як завжди, є нюанс. Адже літак, який буцімто вдалося приземлити, був легкомоторним. Тож навряд він мав хоч якийсь стосунок до української армії.

За даними росЗМІ, цим літаком начебто був А-22 "Летюча лисиця" виробництва української компанії "Аеропракт". Він начебто летів у бік нафтопроводу "Дружба" для скидання бомби. За іншою версією – проводив розвідку для ЗСУ.

Версій того, як вдалося приземлити начебто український літак, також було декілька. Спершу росЗМІ заявляли, що приземлити його вдалося завдяки вогню зі стрілецької зброї. Мовляв, завдяки таким діям прикордонників пілотові довелося здійснити аварійну посадку. За іншою версією аварія начебто українського літака сталася через бажання пілота пролетіти якомога ближче до землі для виявлення гіпотетичних цілей.

Згодом появилась інформація, що літак сам приземлився у полі у Клинцівському районі, де його врешті-решт помітили місцеві жителі. Саме вони повідомили про подію правоохоронцям, після цього співробітники ФСБ, Міноборони та Росгвардії заблокували район та знайшли пілота, який начебто пробував сховатися у лісі.

Сам же пілот заявив, що у нього просто поламався гвинт.

Легкомоторний літак, який приземлили у Росії / Фото з телеграм-каналів

Як заявили російські медіа, затриманий пілот уже начебто раніше перетинав кордон країни-окупантки. Тоді він робив це у парі з ще одним легкомоторником, щоб скинути бомбу на стільникову вежу. Попри намагання силовиків Росії затримати порушників у минулому, їм вдалося втекти.

Пілота легкомоторного літака затримали

Також ЗМІ країни-окупантки поспішили опублікувати фото та відео затриманого нібито українського пілота та заявити, що спіймали чоловіка після фіксації співробітниками ФСБ порушення державного кордону Росії. Цікаво, що при цьому вони підкреслили, що літній чоловік намагався втекти назад до України, хоча літак взлетіти вже не міг.



Затриманий у Росії пілот / Фото з телеграм-каналу

Ба більше, щоб підкреслити участь чоловіка до української армії, в ФСБ заявили, що при собі він мав автомат та бронежилет.



Пілот начебто при собі мав автомат та бронежилет / Фото з телеграм-каналу



Автомат, який мав при собі пілот / Фото з телеграм-каналу

На відео, яке зняли силовики країни-окупантки, затриманий чоловік зізнався, що є цивільним, а не військовим пілотом. Він летів на малій висоті за іншим легкомоторним літаком і навіть не знав, що вже потрапив до Росії. За його словами, він з Київської області мав летіти на Південь України. Однак яким чином тоді пілот літака потрапив у Брянську область, яка розташовується геть в іншій стороні – незрозуміло. Також зауважимо, що куди дівся ще один цивільний літак в ФСБ не пояснили.

Завданням затриманого пілота начебто було за командою іншого пілота сфотографувати місцевість та перевірити роботу української ППО. І саме тому у нього був бронежилет та для чогось ще й автомат. Мовляв, оскільки ТрО та ППО можуть почати обстрілювати літак, то для безпеки потрібно було одягнути захист. При цьому навряд він би спас при такому обстрілі авіації.

За виконання завдання чоловік начебто мав отримати 50 тисяч гривень.

Цікавою деталлю є й те, що так званий український пілот дуже зручно прилетів на територію Росії без будь-яких документів та телефону. Тобто доказів справжнього його громадянства та правдивості його слів наразі немає.

Наразі щодо чоловіка у Росії уже проводиться розгляд, за результатами якого буде ухвалено процесуальне рішення.