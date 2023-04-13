ФСБ звинуватила Україну у вбивстві Татарського: що не так у цій історії
У Росії заявили, що до підриву російського пропагандиста Владлена Татарського, окрім росіянки Дар'ї Трепової, начебто причетний Юрій Денисов. На думку росіян, нібито "співробітник СБУ" приїхав до Росії через Латвію, а після вибуху втік до Туреччини.
Версію окупантів 24 Каналу прокоментував колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, що у перші 24 години після вибуху, росіяни оголосили, що це зробили начебто "СБУ разом із Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального".
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"Я був щиро здивований, що я не почув в цьому переліку ЦРУ, Державного департаменту США, британців, англосаксів та взагалі якусь там масонську змову", – заявив він.
Ступак зазначив, що росіяни якось нереально швидко розкрили справу.
І тут кажуть, що це начебто СБУ – такі-то люди. Не знаю, чи це була СБУ, чи це була військова розвідка українська, чи це були взагалі якість росіяни, проукраїнськи налаштовані. Мені важко про це говорити,
– розповів він.
"Класична історія"
Колишній співробітник СБУ додав, що єдине, що його турбує в цьому моменті, то це дівчина, яка передавала російському пропагандисту Татарському статуетку. Мовляв, це "класична історія", коли відбуваються такі речі.
"Два магістральні сценарії. Перший – людина, яка передає, наприклад, вибухівку жертві. Що треба з нею робити –або максимально швидко евакуювати її з місця події, заховати, що не було зроблено. Дуже дивно", – наголосив він.
Або ж ця людина, яка передає, за його словами, мала загинути разом зі своєю "мішенню", щоби не було взагалі свідків.
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"Тут виходить так, що вона не загинула, її евакуація не була проведена. І вона виходить так, що є вагомим свідком у цій справі", – заявив він.
Іван Ступак додав, що для нього незрозуміло, чому та "сторона", яка організувала цю подію, не подбала про долю цієї дівчини.
Ексспівробітник СБУ припускає і той варіант, що, ймовірно, її навмисно залишили живою, бо розуміли, що вона мала дати "правильні" свідчення.
Вбивство російського пропагандиста: головне
- У Санкт-Петербурзі 2 квітня стався вибух в одному із кафе. Тоді під час так званого "творчого вечора" загинув російський пропагандист Владлен Татарський.
- Росія назвала це "терактом" і заявила, що до нього начебто причетні "українські спецслужби".
- За версією слідства, вибухнула статуетка, яку Владлену Татарському подарувала росіянка Дар'я Трепова.
- У ФСБ заявили, що "теракт" організував нібито уродженець Донецької області Юрій Денисов. Пропагандисти стверджують, що він начебто передав через посередника бомбу Треповій. А після вибуху вилетів із Росії через Вірменію до Туреччини.