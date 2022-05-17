"ФСБшна криса, а не воїн": чому особиста участь Путіна у плануванні війни – це плюс для нас

Напередодні з'явилась інформація від американської розвідки про те, що Путін зараз особисто бере участь у тактичних плануваннях цієї цинічної війни проти України.

Хоча, це навіть можна вважати плюсом для України. Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко.

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Путін опустився до рівня бригадира

Тобто, як він пояснив, Путін займається не стратегією (як він мав би це робити), а й цікавиться тактикою цієї війни. Навіть сам планує, як мають проходити точкові воєнні операції.

"Це він робить на рівні полковника чи бригадира. Виходить, що Путін опустився до цього рівня й вникає навіть у найменші дрібниці", – підкрелив журналіст.

Чому це добре для України

Разом з тим, це хороша новина, додав Овдієнко. Він пояснив, чому так вважає.

"Коли вже він займається таким мікроменеджментом, це означає, що він шукає чим замінити те, що у стрітегічному плані зазнає невдач. Тому хоче засередитись на дрібному й так здобути хоч якихось "перемог", – наголосив Овдієнко.

Крім цього, це й добре також тому, що через це Путін спілкується з більшою кількістю людей. Відтак більше російських військових бачить його нікчемність та реальний його рівень компетенції.

Ви ж розумієте, що він бункерний дєд, він ФСБ-шна криса. Він нічого не шарить у війні. Його готували до іншого,

– різко прокоментував ведучий.

Його колега Катерина Соляр додала, що кремлівський диктатор Володимир Путін навіть з бункера знає, до чого призведуть його дії.

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